برشلونة يعود إلى ملعب كامب نو في 10 أغسطس

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن عودته إلى ملعبه التاريخي كامب نو في 10 أغسطس المقبل، في إعادة افتتاح جزئي للملعب، من خلال مسابقة كأس خوان غامبر التحضيرية للموسم. تمثل هذه العودة لحظة تاريخية للنادي وجماهيره، فبعد أكثر من عامين من أعمال الترميم الكبرى والانتقال الموقت إلى ملعب مونتجويك الأولمبي سيعود برشلونة ليعيش إثارة كرة القدم في معقله الأسطوري.

وستتم العودة بالتزامن مع استمرار أعمال البناء في أرجاء مختلفة من الملعب، وتشمل الأعمال المتبقية استكمال الطبقة الثالثة الجديدة في المدرجات، ومنصة كبار الشخصيات، وتركيب السقف، واللمسات الأخيرة على مختلف المساحات الداخلية، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالملعب.

من جانب آخر يبدو برشلونة مهتما بضم المهاجم الإنكليزي ماركورس راشفورد من مانشستر يونايتد، رغم توجهه لحسم التعاقد مع الجناح الدولي نيكو وليامس من منافسه المحلي أتلتيك بلباو في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بحسب وسائل الإعلام.وكان راشفورد من أهداف برشلونة ومدربه الألماني هانزي فليك خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه عجز عن اتمام الصفقة بسبب القيود المالية المرتبطة بعدم تجاوز سقف الرواتب.