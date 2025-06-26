النصر السعودي يفسخ عقد مدربه بيولي

تخلى نادي النصر، أمس، عن خدمات مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، بعد أقل من موسم على التعاقد معه، وذلك بعد حلوله ثالثاً في الدوري السعودي لكرة القدم. وكتب فريق العاصمة الرياض في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «تعلن شركة نادي النصر رسمياً إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد ستيفانو بيولي».

وكان النصر عين في سبتمبر الماضي بيولي، الذي قاد ميلان إلى لقب الدوري الإيطالي في 2022، مديراً فنياً لثلاث سنوات، خلفاً للبرتغالي لويس كاسترو المقال من منصبه، بسبب انطلاقته المتعثرة للموسم المنصرم.