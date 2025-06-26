دبا الفجيرة يكمل ترتيباته لضربة بداية الموسم بمعنويات عالية

أكمل نادي دبا الفجيرة، ترتيباته الخاصة بانطلاق الموسم الجديد عبر فترة التحضيرات الإعدادية بمعنويات عالية وبعد نجاح النادي في العودة مجدداً إلى دوري المحترفين عقب موسمين من الهبوط، رافضاً تكرار تجربة صعوده السابقة والتي عاد بعدها إلى دوري الدرجة الأولى مباشرة مكتفياً بالمشاركة في موسم واحد.

وضاعف النادي من جهوده في الفترة الماضية بعد نجاحه في نيل بطاقة التأهل الثانية إلى «المحترفين» بهدف المحافظة على وجوده بين الكبار في المواسم المقبلة، ونجحت إدارة النادي في إنجاز عدد من الخطوات والملفات المهمة التي بدأت بتجديد الثقة في المدرب البرتغالي برونو بيريرا بالتعاقد معه لمدة عام بعد تأكيد تميزه عبر قيادته الفريق إلى مصاف المحترفين وتحقيق مكاسب فنية عدة.

إضافة إلى نجاح الإدارة في تجديد عقد المهاجم البرازيلي سيامون دي باروس، وحارس المرمى محمد سالم الرويحي، وإبرام 5 صفقات جديدة تمثلت في التعاقد مع لاعب الوسط وليد حسين «خورفكان»، الظهير ماجد الطنيجي «النصر»، حارس المرمى عبدالله سالم «الوصل»، المدافع عبدالله خميس «دبا الحصن»، المهاجم ميدانا بيجنا «دبا الحصن» في فئة اللاعب «المقيم» والذي قدم مستويات متميزة في الموسم الماضي وكان محط أنظار عدد من الفرق، وينتظر أن يواصل النادي نشاطه في الأيام المقبلة بالمزيد من الصفقات خصوصاً بعد أن قدم الشكر لعدد كبير من عناصره القدامى.

قرار

وفي السياق، قرر الجهازان الفني والإداري بالنادي، تدشين الإعداد للموسم الجديد الذي يخوضه الفريق بدافع البقاء والتألق في المحترفين، مطلع يوليو المقبل بالفحوصات الطبية الشاملة، وينزل اللاعبون إلى أرضية الملعب في اليوم التالي مباشرة، على أن تتواصل التدريبات محلياً، حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي في سلوفينيا يوم 11 من الشهر المقبل والذي يتضمن خوض عدد من المباريات الودية لتنفيذ الجوانب التكتيكية ورفع معدل اللياقة البدنية وبلوغ الجاهزية الفنية التي يسعى إليها الجهاز الفني.

وحسب البرنامج المعلن من النادي، يستمر الفريق في معسكره الخارجي حتى موعد عودة البعثة يوم 30 يوليو، ليواصل بعدها تحضيراته محلياً مع خوض المزيد من التجارب الودية، قبل انطلاق مباريات الموسم الرسمية منتصف أغسطس المقبل.