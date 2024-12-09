العين يمدد عقد ماتياس بلاسيوس حتى 2029

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم تمديد عقد لاعب متوسط الميدان، ماتياس بلاسيوس، لخمس سنوات مقبلة حتى عام 2029، وذلك بعد المردود الفني المتطور للاعب حسب مؤشرات التحليل والإحصائيات التي حصل عليها اللاعب صاحب الـ22 عاماً.

ووصف الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، بلاسيوس بأنه أحد أبرز اللاعبين محلياً وآسيوياً، وأشاد بالمستوى المتطور الذي ظل يقدمه اللاعب وتأثيره الإيجابي مع زملائه بالفريق، وقال إن تجديد عقد بلاسيوس يأتي استكمالاً للنهج الذي يهدف إلى الحفاظ على أهم ركائز الفريق، وتأكيداً على نجاح مشروع مستقبل نادي العين، الذي ظل يستقطب أفضل مواهب كرة القدم ضمن قوائم فرق الأكاديمية وتطوير إمكاناتهم من أجل تعزيز صفوف المنتخبات الوطنية لتحقيق أفضل النتائج في المسابقات الدولية.

وأعرب بلاسيوس عن بالغ شكره وتقديره إلى مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، على الثقة الكبيرة التي منحها له، وقال إن الانضمام إلى نادي العين كان نقطة تحول نوعية في مسيرتي الاحترافية، كما أود أن أشكر الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي، ليوناردو جارديم، على دعمه المستمر، وأشكر زملائي بالفريق الذين كان لهم دور كبير في مساندتي وتطوير مستواي، وجمهور نادي العين على الدعم والمؤازرة.

مشاهد

واستعاد العين الكثير من قوته أمام مضيفه بني ياس، أول من أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه برباعية ليتقدم بثبات ويشاكس الصدارة من بعيد بوصوله للمركز الخامس برصيد (14 نقطة) مع مباراتين مؤجلتين أمام اتحاد كلباء وشباب الأهلي، وبالمقابل استمر نزيف النقاط بالنسبة للسماوي الذي تلقى خسارته الخامسة على التوالي بعد تخلفه في الجولات الثلاث الماضية، وآخرها أمام دبا الحصن بالجولة الثامنة، ليبقى عند المركز العاشر بسبع نقاط، بينما هناك 5 مشاهد بارزة في اللقاء.



عودة قوية

شهد اللقاء عودة قوية للعين بعد أن استعاد عدد من نجومه الأساسيين تألقهم بقيادة المهاجم التوغولى لابا كودجو، صاحب الهاتريك في المباراة، والقائد بندر الأحبابي، الذي صنع الهدف الأول بذكاء وخبرة، إضافة إلى بلاسيوس وكاكو، ورحيمي، إلى جانب التألق اللافت الذي بدا عليه الباراغوياني ماتياس سيغوفيا الذي كان مفتاح الفوز العريض الذي حققه الفريق البنفسجي، بفضل تحركاته الإيجابية ومهاراته الفائقة، إذ سجل هدفاً وصنع فرصاً عدة لم تترجم كما ينبغي.

ظهور مرتبك

واصل بني ياس تراجعه المستغرب، ومنذ الوهلة الأولى ظهر الفريق مرتبكاً ومتباعد الخطوط ومن دون ملامح خطة واضحة، ما أفقده السيطرة على منطقة المناورة ليترك مساحات وثغرات كبيرة، وهو ما جعل الأمور سهلة للاعبي العين الذين لم يجدوا صعوبة في الوصول مراراً وتكراراً إلى منطقة العمليات ليسجلوا أربعة أهداف ويهدروا فرصاً عدة أخرى، ورغم أن السماوي وجد فرصاً أمام مرمى العين إلا أنه أضاعها بتسرع وشفقة هجومه كامتداد طبيعي لسوء الحالة الفنية العامة للفريق.

شباك نظيفة

لعل خروج العين بشباك نظيفة من اللقاء كان أبرز مكاسب الفريق البنفسجي الذي عانى من تراجع مستوى المنظومة الدفاعية خلال الفترة الماضية على المستويين الداخلي والخارجي لتتلقى شباكه جملة من الأهداف، إذ ولجت مرماه أهداف في جميع المباريات التي خاضها بالجولات الماضية للدوري بداية من الجولة الأولى .

الخسارة الخامسة

بخسارته أمام العين يكون بني ياس تلقى الخسارة الخامسة على التوالي في آخر 6 مباريات مع تعادل وحيد، وهو ما يبصم على الحالة الفنية المتراجعة لأصحاب القمصان السماوية تحت قيادة المدرب البرتغالي جواو بيدرو سوزا، الذي أثبتت المباريات السابقة عقم طريقة اللعب التي ظل يتبعها.

رباعيات جارديم

في ثاني مباراة محلية له بعد توليه قيادة الجهاز الفني للعين خلفاً للأرجنتيني كريسبو، يقود المدرب البرتغالي جارديم العين للفوز بأربعة أهداف، إذ سبق أن تغلب بالجولة الماضية على العروبة 4 - 2، وهو ما يؤكد أن الفريق تحت إشراف هذا المدرب يمضي على خطى حثيثة لاستعادة كامل خطوته على مستوى الهجوم مع العمل على بناء منظومة دفاعية قوية بدأت ملامحها تظهر في مباراة بني ياس التي خرج منها الفريق بشباك نظيفة.