«نبني إرثاً» شعار مواجهة «سوبر إعمار»

كشفت رابطة المحترفين عن إقامة مباراة النسخة 17 من كأس سوبر إعمار والمقررة على ملعب استاد آل مكتوم في الساعة السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل، بين الوصل وشباب الأهلي تحت شعار «نبني إرثاً»، لتأكيد الصورة المشرفة للكرة الإماراتية ذات الريادة الكبيرة في المنطقة، وتوصيل رسالة مجتمعية تتخطى حدود الملعب للبطولة المميزة منذ انطلاق نسختها الأولى في موسم 2008 - 2009، وستكون المواجهة، هي الأولى بين الوصل وشباب الأهلي على كأس السوبر، فيما جمعتهما 47 مباراة بكل مسابقات المحترفين، وفاز «الفرسان» في 19 مباراة، والوصل في 17، وتعادلا في 11 مباراة، وبصورة عامة، يشارك الوصل للمرة الأولى في مباراة السوبر للمحترفين، وينشد لقبه الأول، فيما شارك شباب الأهلي في 9 نسخ سابقة، ليكون الأكثر مشاركة، والأكثر تتويجاً أيضاً، بالفوز باللقب 6 مرات.

كما كشفت فيه رابطة المحترفين عن الكرة الرسمية للمباراة، والتي سيتم عرضها عبر شاشات «ريل سينما» في دبي، في الوقت الذي عقدت فيه الرابطة اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي شرطة دبي، ونادي النصر، لمناقشة الإجراءات التنظيمية والأمنية للمباراة، وأعلنت بعدها أيضاً، عن فتح البوابات لدخول الجماهير قبل ساعتين من انطلاق المباراة، واقتصار الدخول لمحيط الملعب على حاملي التذاكر حصراً، بينما أعلن موقع «بلاتينيم لست» عن بيع جميع تذاكر المباراة.

وتأهل «الإمبراطور» لخوض مباراة السوبر، بعد تتويجه الموسم الماضي بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين، ولكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بينما تأهل شباب الأهلي للعب على أول ألقاب 2024 - 2025، بعدما حل في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الموسم الماضي، وعلى مدار تاريخ البطولة، تمكن بطل دوري المحترفين من التتويج بكأس السوبر 7 مرات، فيما كان اللقب من نصيب المتوج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة في 7 مرات أيضاً.

حصيلة تهديفية

وسبق أن جمع الجزيرة والعين ثنائية الدوري والكأس، لكنهما خسرا السوبر على يد الوحدة الذي خاض نهائي 2011 - 2012 كوصيف للكأس، فيما خاض نهائي 2018 - 2019 كوصيف للدوري، ونجح بالفوز بركلات الترجيح في كلتا المواجهتين، ويعتز شباب الأهلي بلعب السوبر في استاد آل مكتوم، والذي شهد تسجيل الفريق 8 أهداف، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجلها فريق في مباراة السوبر، والتي شهدت طوال تاريخها تسجيل 43 هدفاً، موزعين بين 17 هدفاً في الشوط الأول، و25 هدفاً بالشوط الثاني، وهدف في الوقت الإضافي، وسجل 13 هدفاً من الدقيقة 67 إلى الدقيقة 90 من المباراة، لتكون الفترة الزمنية الأكثر أهدافاً.

فيما كانت نسخة الموسم الماضي، صاحبة النتيجة الأكبر في تاريخ البطولة في عصر الاحتراف، بفوز شباب الأهلي على الشارقة 6 - 2، بالإضافة لكونه النهائي الوحيد الذي شهد تسجيل 8 أهداف، والوحيد الذي سجل خلاله أحد الأطراف 6 أهداف بمفرده، وأقيمت المباراة حينها على ملعب استاد آل مكتوم، والذي سبق واحتضن 5 مباريات كأس سوبر، وشهد 3 منها تسجيل هدف واحد في كل منها مواسم 2008 - 2009، 2020 - 2021 و2022 - 2023، ونسخة وحيدة شهدت هدفين في موسم 2010 - 2011، وغابت الأهداف عن وقت المباراة وانتهت بركلات الترجيح 4 - 3 لمصلحة الشارقة أمام شباب الأهلي موسم 2019 - 2020.

ويتصدر قائمة أكثر حراس المرمى تلقياً للأهداف في مباريات كأس سوبر المحترفين، عادل الحوسني حارس الشارقة، وتلقى 9 أهداف، وعلي خصيف حارس الجزيرة، وتلقى 5 أهداف، وأحمد شمبيه حارس النصر، وتلقى 4 أهداف، وتبقى الإشارة إلى أن الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، هو المدرب الوحيد المتواجد حالياً في دوري أدنوك للمحترفين، والذي سبق أن نال لقب كأس السوبر، كما أنه ينفرد بكونه المدرب الوحيد الذي رفع الكأس 5 مرات، ويليه مواطنه لورينت ريجيكامب الذي فاز بالسوبر مرتين، فيما حصل على اللقب مرة واحدة كل من إيفان هيسك، وينفريد شايفر، غازي الغرايري، جوزيف هيكرسبيرجر، زلاتكو داليتش، عبدالعزيز العنبري، مهدي علي، مارسيل كازير وماركو نيكوليتش.