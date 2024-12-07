شباب الأهلي والشارقة يترقبان قرعة أبطال آسيا

يترقب شباب الأهلي والشارقة قرعة ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2024 - 2025، التي تجرى الخميس المقبل، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، بعد أن اكتملت قائمة الأندية المتأهلة إلى الدور الـ16 بانتهاء منافسات دور المجموعات أول من أمس بنجاح 8 من كل من منطقتي الغرب والشرق في آسيا، بالتقدم من دور المجموعات، وتأمين أماكنها في أول الأدوار الإقصائية، والحفاظ على آمالها في معانقة المجد الآسيوي، ومنها 3 أندية وصلت إلى مرحلة خروج المغلوب في مسابقات أندية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأول مرة، وهي الخالدية البحريني، الوكرة القطري، ونام دينه الفيتنامي.

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نظام قرعة الدور ثمن النهائي مبكراً، موضحاً أنه ستقسم الفرق الثمانية من كل منطقة إلى مجموعتين، المجموعة الأولى للأندية التي أنهت مشوارها في المركز الأول في المجموعات الثمانية، والمجموعة الثانية للأندية أصحاب المركز الثاني في نفس المجموعات، لتضم المجموعة الأولى في منطقة الغرب الآسيوي أندية شباب الأهلي والشارقة من الإمارات، وتراكتور إف سي الإيراني، التعاون السعودي، بينما تضم الثانية أندية الوكرة، الخالدية، الوحدات والحسين إربد الأردنيين.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الآسيوي، فستضم المجموعة الأولى أندية سانفريتشي هيروشيما الياباني، ليون سيتي سايلرز السنغافوري، بانكوك يونايتد التايلاندي، جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، والثانية أندية سيدني الأسترالي، بورت إف سي وموانجثونج يونايتد التايلانديين، ونام دينه إس سي.

ونوه الاتحاد الآسيوي بأنه لن تتواجه الفرق من نفس المجموعة التمهيدية ضد بعضها البعض، وسيتم ضمان مبدأ حماية المجموعة هذا من خلال برنامج القرعة، كما أن مباريات ثمن النهائي ستقام في فبراير المقبل، تليها مباريات ربع النهائي في مارس، ونصف النهائي في أبريل، قبل أن تختتم البطولة بمباراة نهائية من مباراة واحدة في 17 مايو 2025.

وكان شباب الأهلي قد حسم المركز الأول في المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا بوصوله إلى 13 نقطة، وكذلك أنهى الشارقة مسيرته في المجموعة الثالثة باعتلاء قمة الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما كان ليون سيتي سايلرز، آخر الفرق التي حجزت مقعدها في الدور الـ16، بعدما حقق فوزاً كبيراً على بورت بنتيجة 5 - 2، ليختتم دور المجموعات متصدراً ترتيب المجموعة السادسة.