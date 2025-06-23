الأهلي المصري يواجه بورتو وينتظر هدية بالميراس وإنتر ميامي

لا يزال الأهلي المصري صاحب ثاني أكبر عدد من الانتصارات في كأس العالم للأندية بكرة القدم، يبحث عن فوزه الأول في مونديال الولايات المتحدة، وسيكون أمام فرصة أخيرة ومعقّدة لتحقيق ذلك وبلوغ ثمن النهائي عندما يواجه بورتو البرتغالي اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى. بعد تعادله السلبي مع إنتر ميامي الأمريكي وخسارته أمام بالميراس البرازيلي 0 - 2، يجد الأهلي مصيره معلقاً بمباراة الفريق الأمريكي وبالميراس، إذ أنه مهدد بالخروج خالي الوفاض حتى في حال فوزه.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز وخسارة إنتر ميامي، والتفوّق على الأخير بفارق الأهداف، وفي حال تعادلهما بفارق الأهداف، يحتاج إلى التفوق عليه بعدد الأهداف المسجلة، ولا يمكن للأهلي أن يتأهل في حال فوز إنتر ميامي، إذ أن فارق المواجهات المباشرة يصب في مصلحة بالميراس الذي تغلب على الفريق المصري في الجولة الثانية.

وستكون هذه ثالث مواجهة بين الأهلي وفريق أوروبي، علماً أنه خسر المواجهتين السابقتين في المسابقة أمام بايرن ميونيخ الألماني «0 - 2» في نصف نهائي 2020 في قطر وريال مدريد الأسباني «1 - 4» في الدور ذاته في 2022 في المغرب.

ولن تكون الأمور سهلة أمام بورتو الذي يعلم مدربه الأرجنتيني مارتين أنسيلمي أن مصيره بات مهدداً، ويُمكن أن يُقال من قبل المدرب السابق والرئيس الحالي أندريه فيلاش - بواش.

وكحال الأهلي، يحتاج الفريق البرتغالي إلى الفوز وخسارة بالميراس كونه سقط أمام إنتر ميامي «1 - 2»، بالإضافة إلى فارق أهداف لمصلحته.

وفي المجموعة عينها، يعلم إنتر ميامي وبالميراس أن باستطاعتهما التأهل معاً بحل التعادل، لكن الصراع يبقى حاضراً على المركز الأول أيضاً، وسيمنح التعادل بالميراس الصدارة ومواجهة ثاني المجموعة الثانية، فيما يحتاج فريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفوز لضمانها.

وحمل الهدف من ركلة حرة مباشرة في المباراة الماضية أمام بورتو، الرقم 50 لميسي، المتوّج بلقب كأس العالم 2022، في 61 مباراة بقميص إنتر ميامي ضمن مختلف المسابقات.

وفي المجموعة الثانية، يتوجّب على سان جرمان الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي على ملعبه لومين فيلد، إذا ما أراد ضمان التأهل إلى ثمن النهائي وتفادي خروج مبكر سيكون محرجاً لبطل أوروبا. وتلقى سان جرمان خسارة مفاجئة أمام بوتافوغو البرازيلي «0 - 1» في الجولة الثانية بعدما أمطر شباك أتلتيكو مدريد الأسباني برباعية نظيفة في المباراة الافتتاحية. ويبدو أن مواجهة اليوم سهلة لفريق المدرب الأسباني لويس إنريكي، رغم أن بعض لاعبيه يعانون من الإرهاق البدني، وتلقى إنريكي خبراً ساراً بعودة مهاجمه الدولي عثمان ديمبلي إلى التمارين الجماعية، لكنه قد لا يكون جاهزاً للبدء أساسياً.

ويحتاج أتلتيكو مدريد إلى الفوز على بوتافوغو على ملعب روز بول ستاديوم في لوس أنجليس وتعثر سان جرمان حتى يتأهل كمتصدر للمجموعة، لكنه يملك فرصة التأهل ثانياً إذا فاز بفارق أهداف مع فوز الفريق الفرنسي، أو في حال تعادله وسقوط سان جرمان. ويستعيد أتلتيكو خدمات مدافعه الفرنسي كليمان لانغليه بعد طرده في المباراة الأولى.