الوصل أول نادٍ إماراتي في ثمن نهائي «النخبة الآسيوي»

خرج الوصل بأهم نقطة أمام الريان القطري ضمنت له التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الجولة السادسة من المسابقة رغم اكتفائه بالتعادل بعد أن كان قريباً من الفوز في المباراة، ليحقق «الإمبراطور» تأهلاً تاريخياً باعتباره أول نادٍ إماراتي يصعد إلى ثمن نهائي البطولة بنسختها الجديدة وذلك بالتزامن مع احتفالات الوطن بعيد الاتحاد الـ53 الذي يصادف الثاني من ديسمبر.

ويحتل الوصل المركز الخامس حالياً برصيد 11 نقطة بعد أن حقق 3 انتصارات «خارج القواعد» على باختاكور الأوزبكي والغرافة القطري والشرطة العراقي وظلت الأرض تعاند أصحابها بعد أن أسفرت المباريات الثلاث الأخرى التي استضافها ملعب زعبيل في البطولة الآسيوية عن تعادلين أمام السد والريان القطريين وخسارة من الأهلي السعودي، فيما تنتظره مباراتان في الجولتين السابعة والثامنة أمام مضيفه النصر السعودي وضيفه الهلال يومي 3 و18 فبراير المقبل.

إشادة

وأشاد الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل بما قدمه لاعبوه في المباراة رغم التعادل أمام ضيفه الريان القطري 1 ـ 1، وأضاف ميلوييفيتش بعد المباراة: واجهنا فريقاً ذا جودة عالية جداً يملك لاعبين مميزين على الصعيد الفردي، حيث كان يمكن مشاهدة مستوى لاعبيهم من خلال تمريراتهم وتحركاتهم، ورغم ذلك أعتقد أن لاعبي فريقي قاموا بعمل جيد، فقد لعبنا كفريق متماسك، لكن للأسف اتخذنا العديد من القرارات السيئة في الثلث الأخير من الملعب. وتابع: أعتقد أن التعادل يعتبر نتيجة عادلة، وفي الوقت الحالي سيكون تركيزي بالكامل منصباً على المباراة المقبلة أمام البطائح في دوري أدنوك للمحترفين.

من جانبه، قال نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل: أعتقد أننا قدمنا أداء جيداً في الشوط الأول، لكننا فقدنا الإيقاع قليلاً في الشوط الثاني ثم ارتكبنا خطأ أدى إلى استقبال هدف، نحتاج إلى تحسين أدائنا والمضي قدماً، ونحن ندرك أننا في طريقنا للتأهل، لذلك يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز، وعلينا طي صفحة هذه المباراة والاستعداد للمباراة المقبلة.

مباراة قوية

في المقابل، أعرب يونس علي مدرب الريان عن رضاه من نتيجة التعادل، وقال إن المباراة جاءت قوية بين الفريقين وفي ظل حضور جماهيري جيد يرى أن الجميع استمتع بالمستوى العام للمباراة. وأضاف: نتيجة التعادل الإيجابي التي انتهت عليها المواجهة بين الطرفين كانت عادلة بالنظر إلى ما قدمه كل فريق خلال المباراة، كما نجح حارس المرمى باولو فيكتور في التصدي للعديد من محاولات الوصل، ليسهم في النتيجة التي انتهت عليها المباراة، وهو بالنسبة لي كان رجل المباراة.

وختم: نتيجة التعادل أبقت على حظوظ الريان في المنافسة للتأهل إلى دور الـ16 في البطولة على الرغم من النتائج الإيجابية لبعض الفرق المنافسة بعد فوز بيرسبوليس الإيراني على الشرطة العراقي وتعادل الاستقلال الإيراني مع الأهلي السعودي، وبالتالي فقد تبقت لنا مباراتان حاسمتان في آخر جولتين.