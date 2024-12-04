شباب الأهلي يستضيف ناساف لتأكيد صدارته بدوري أبطال آسيا

يستقبل شباب الأهلي ضيفه ناساف الأوزبكي على ملعب استاد راشد في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، والتي تشهد في نفس التوقيت، مباراة الكويت الكويتي وضيفه الحسين إربد الأردني، ويلعب «الفرسان» والحسين مباراتيهما الأخيرتين في المجموعة دون ضغوط بعد تأكيد مكانهما في الدور ثمن النهائي مع ختام الجولة الخامسة.

ولكن يبقى الأمر الأكثر أهمية هو صدارة المجموعة، حيث يتقدم شباب الأهلي على القمة برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة أمام الحسين إربد في المركز الثاني، فيما يحتل الكويت المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وناساف المركز الرابع الأخير برصيد 4 نقاط، وودع والكويت سباق التأهل عن المجموعة من الجولة الماضية. تبدو مهمة شباب الأهلي أسهل أمام ناساف الليلة، وإن كان هذا لا يلغي رغبة الفريق الأوزبكي في إنهاء مشواره في البطولة بنتيجة إيجابية، ويمتاز شباب الأهلي بامتلاك ثاني أقوى خط هجوم في دور المجموعات في البطولة، إلى جانب خط دفاع مميز، حيث لم تتلق شباكه سوى 9 أهداف، وإن كان الفريق يعاني من تلقي الأهداف في جميع مبارياته بالبطولة حتى الآن، ولم يخرج بأي شباك نظيفة.

واستعد شباب الأهلي للقاء ناساف بعد عودته أمام مضيفه الحسين إربد بفوز ثمين في الجولة الخامسة بنتيجة 3 ـ 2، وذلك من خلال إجراء تدريبات يومية وبمشاركة جميع اللاعبين الذين يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، إلى تجهيزهم لجدول مزدحم من المباريات القوية والصعبة خلال ديسمبر الجاري، في مختلف البطولات المشارك فيها «الفرسان»، وأبرزها لقاء الوصل يوم 13، على ملعب استاد آل مكتوم، على كأس سوبر إعمار، أولى بطولات المحترفين في الموسم الجاري 2024 ـ 2025.

يذكر أن، ناساف حقق فوزاً واحداً في المجموعة الرابعة، وكان على حساب شباب الأهلي بنتيجة 2 ـ 1، في مباراتهما ضمن الجولة الثانية 2 أكتوبر الماضي، وإلى أن قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا سوف تقام 12 ديسمبر الجاري، على أن تقام مباريات تلك الأدوار العام المقبل، بداية من الدور ثمن النهائي المقرر خلال الفترة من 11 إلى 20 فبراير 2025، وربع النهائي من 4 إلى 13 مارس، ونصف النهائي من 8 إلى 16 أبريل، والنهائي 17 مايو المقبل.