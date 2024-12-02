مواجهات قوية تنتظر «الفرسان» ديسمبر الجاري.. ومباراتا الوصل في المقدمة

تتواصل تدريبات شباب الأهلي اليومية استعداداً لبرنامج مزدحم بالمباريات القوية والصعبة خلال ديسمبر الجاري، وذلك في مختلف المسابقات المشارك فيها «الفرسان» في موسم 2024 - 2025، وستكون البداية من لقاء الضيف ناساف الأوزبكي بعد غد الأربعاء، على ملعب استاد راشد، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وعلى الرغم أن المباراة تعتبر تحصيل حاصل بالنسبة لسباق حسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة الآسيوية، إلا أن «الفرسان» يطمحون إلى تحقيق الفوز، وإنهاء مشوارهم في دور المجموعة في المركز الأول في المجموعة، والذي يعتليه الفريق حالياً برصيد 10 نقاط، وذلك أمام الحسين إربد الأردني صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

كما ستكون المباراة فرصة أمام الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، لمنح عدد من اللاعبين فرصة المشاركة حسب مجريات اللقاء، لتجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين لخوض بقية المباريات الصعبة المنتظرة أمام شباب الأهلي خلال الشهر الجاري، إذ تنتظر الفريق مواجهة قوية خارج أرضه على ملعب استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين يوم 8 ديسمبر الجاري، أمام خورفكان الباحث عن المزيد من النتائج الإيجابية بعد فوزه في الجولة الثامنة على مضيفه البطائح 3 - 1.

ودون أي فرصة للراحة، ستتواصل تحضيرات شباب الأهلي للقاء الوصل يوم 13 ديسمبر الجاري، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، في مباراة كأس سوبر إعمار، والتي يدخلها «الفرسان» مدافعين عن اللقب الذي توجوا به الموسم الماضي بفوزهم على الشارقة 6 - 2، وحصلوا على بطاقة المشاركة في مباراة السوبر هذا الموسم، بعد حلولهم في المركز الثاني في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، والذي شهد تتويج الوصل بثنائية درع دوري المحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتتكرر مواجهة شباب الأهلي والوصل، بعدها بأيام وتحديداً 17 ديسمبر الجاري، ولكن هذه المرة على ملعب استاد راشد بدبي، وضمن الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، والذي يتوقف بعدها لمشاركة منتخبنا الوطني الأول في كأس الخليج «خليجي 26» من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025، ويتطلع «الفرسان» إلى الفوز بتلك المباراة لتعزيز موقعهم في المنافسة على درع الدوري هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 19 نقطة في الوقت الحالي، وبفارق نقطتين عن الشارقة المتصدر، ولديه مباراة مؤجلة أمام العين من الجولة السابعة، وتقرر إقامتها يوم 11 يناير 2025.

ويختتم شباب الأهلي مبارياته القوية في ديسمبر الجاري، بمواجهتي النصر ذهاباً يوم 23 منه على ملعبه في استاد راشد، وإياباً يوم 29 ديسمبر خارج ملعبه في استاد آل مكتوم، ضمن ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والذي يشهد أيضاً، مواجهات الوصل مع بني ياس والعين مع الجزيرة ذهاباً يوم 22، وإياباً يوم 30، والوحدة مع الشارقة ذهاباً 23 وإياباً 29 من الشهر نفسه.