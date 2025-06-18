حمدان بن مبارك: العين معتاد على المناسبات الكبرى وطموحاته بلا حدود

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن فريق نادي العين معتاد على الظهور في المناسبات الكبرى، وأهل للمباريات العالمية، وأن طموحاته ليس لها حدود، داعياً لاعبي الفريق إلى التطلع إلى الأمام وهم يخوضون مباريات كأس العالم للأندية 2025، مشيراً إلى أن فريق العين يحمل منذ بدايته جينات الأبطال والمبدعين. وأكد معالي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن سجلّ نادي العين مملوء بالدروع والكؤوس المحلية والآسيوية على مستوى الفريق الأول، وفرق الفئات العمرية، وقد كان وما يزال يرفد الكرة الإماراتية بلاعبين موهوبين ومؤهلين، لهم دور كبير في كل الإنجازات التي حققتها منتخباتنا الوطنية.

وأشار معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، إلى أن العين سبق أن واجه فرقاً قوية في كأس العالم للأندية، وقدم أداءً رائعاً، وحقق نتائج مذهلة أسعدت عشاقه ومحبيه في الداخل والخارج.

وتمنى معالي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، التوفيق لممثل الكرة الإماراتية في هذا المحفل الكروي الدولي، الذي يواجه فيه في مرحلة المجموعات فرق يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد البيضاوي المغربي، مطالبه اللاعبين باستحضار روح الزعيم العاشقة للتحديات.