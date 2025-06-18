العين يدشّن مشواره في مونديال الأنديةبلقاء «السيدة العجوز»

بمشاعر الفخر والانتماء والاعتزاز في الدفاع عن اسم وسمعة الكرة الإماراتية في أكبر المحافل الكروية يدشن فريق العين، فجر اليوم، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025، عندما يلتقي نظيره الإيطالي يوفنتوس الملقب بـ «السيدة العجوز» في المواجهة الافتتاحية، ضمن منافسات المجموعة السابعة، وذلك عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت واشنطن «الخامسة صباحاً من فجراً بتوقيت أبوظبي»، على استاد «أودي فيلد» في العاصمة الأمريكية.

انضباط كبير

ويخوض «الزعيم» اللقاء الأول وسط جاهزية فنية وبدنية عالية، ومعنويات مرتفعة داخل المعسكر، انعكست خلال التحضيرات المكثفة، التي شهدتها الأيام الماضية، والتي أقيمت وفق خطة متكاملة، وضعها الجهاز الفني بقيادة الصربي، فلاديمير إيفيتش، في أجواء شهدت انضباطاً كبيراً وحماساً لافتاً من جميع عناصر الفريق.

وتحمل هذه المشاركة بعداً خاصاً، كونها تمثل الكرة الإماراتية في النسخة الموسعة من البطولة، ما يمنح اللاعبين حافزاً مضاعفاً لتقديم مستوى يليق بتاريخ نادي العين، ومكانته القارية، وتطلعات جماهيره الوفية. وتُعد هذه المشاركة الثانية تاريخياً لنادي العين في كأس العالم للأندية، بعد ظهوره اللافت في نسخة 2018، التي بلغ فيها النهائي أمام ريال مدريد الإسباني، ليُسجل أول إنجاز خليجي بالوصول إلى المباراة النهائية.

وكلف الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم أمريكياً، لإدارة المباراة، بقيادة، توري بينسو «حكماً للساحة»، يعاونه على الخطوط، بروك مايو «الحكم المساعد الأول» وكاثرين نيسبيت «الحكم المساعد الثاني»، إلى جانب جان جاك ندالا من جمهورية الكونغو الديمقراطية «حكماً رابعاً».

من جانبهم، عبر عدد من نجوم فريق العين عن مشاعرهم قبيل انطلاق مشاركتهم في البطولة، مؤكدين أن الفريق مستعد بدنياً ومعنوياً لتمثيل الوطن والنادي في هذا المحفل العالمي، مؤكدين أنهم متحمسون للقتال من أجل الشعار، خاصة أن جماهير الزعيم ستكون وقودهم في البطولة.

وأكد حارس المرمى الدولي خالد عيسى، قائد فريق العين عن سعادته الغامرة بالمشاركة في البطولة، مؤكداً أن تمثيل «الزعيم» في هذا المحفل العالمي هو لحظة تاريخية بالنسبة له ولزملائه، وقال: «ندخل هذه البطولة بطموح حقيقي أن نكون بين الكبار، ليس عيباً أن تُحرج فريقاً كبيراً، فقد فعلناها من قبل في بطولات سابقة».

كما عبر الباراغوياني أليخاندرو روميرو «كاكو»، صانع ألعاب الفريق، عن سعادته الكبيرة بانطلاق مشوار «الزعيم» في مونديال الأندية، مؤكداً أن الفريق استعد جيداً لملاقاة يوفنتوس الإيطالي، وأن الهدف واضح وهو القتال من أجل الشعار، والتأهل إلى الأدوار المتقدمة.

وقال التوغولي لابا كودجو: «فخور بأن أكون جزءاً من هذا الفريق، نعرف أن جماهير العين دائماً تقف إلى جانبنا، وننتظر دعمهم الكبير، سواء عبر وسائل التواصل أو في المدرجات لأن دعمهم دائماً عامل مهم بالنسبة لنا في الفريق، ونحن نحتاج إليهم الآن أكثر من أي وقت مضى».