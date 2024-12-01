العين يتابع تحضيراته تأهباً للمواجهة المصيرية أمام بختاكور الأوزبكي

تابع العين تحضيراته الميدانية استعداداً لمواجهة مضيفه بختاكور الأوزبكي بعد غد الثلاثاء بالجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة في مرحلة الدوري لمجموعة غرب القارة، ويبحث العين عن فوزه الأول في هذه المجموعة بعد خسارته في 4 مباريات وتعادله في واحدة خلال الجولات الخمس الماضية ليبقى بالمركز الأخير برصيد نقطة واحدة، وسيكون الفوز هو خياره الوحيد لأحياء آماله في الحصول على إحدى البطاقات الثمانية المؤهلة لثمن نهائي المسابقة القارية، إذ إن أية نتيجة أخرى ربما قضت على آماله نهائياً وأقصته من هذا الدور.

وكان العين خسر اللقاء الأخير بالجولة الخامسة أمام ضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 1 - 2 ليعقد مهمته أكثر في المنافسة، إذ أصبح يحتاج للفوز في جميع مبارياته الثلاث المتبقية على أمل تعثر المنافسين، وسيكون على المدرب البرتغالي ليوناردو جادريم، الذي سيقود العين في المباراة الثانية له بالبطولة الآسيوية بعد توليه قيادة الجهاز الفني خلفاً للمدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، إخراج اللاعبين من أجواء الإحباط، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع علاج السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق خصوصاً في المنظومة الدفاعية، من أجل تجاوز التحدي القوي الذي يواجهه حالياً.

سيواجه العين مضيفه بختاكور الأوزبكي بعد غد الثلاثاء للمرة السابعة في تاريخه بعد 6 مباريات سابقة بالمسابقة الآسيوية فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر 3 وكانت آخر مباراة جمعت العين بمنافسه الأوزبكي في مرحلة المجموعات بالنسخة السابقة التي توج الفريق البنفسجي بلقبها قبل الانتقال للنظام الجديد على ملعب استاد هزاع بن زايد وخسرها الفريق البنفسجي 1 - 3، وجاءت جميع مواجهات الفريقين الست في مرحلة المجموعات.

تاريخياً يتفوق العين على الأندية الأوزبكية التي واجهها في المسابقة الآسيوية داخل وخارج أرضها فخلال 17 مواجهة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 4 وخسر 3 وسجل 26 هدفاً مقابل 13 هدفاً الأندية الأوزبكية، وتضمن ذلك مباريات الملحق، حقق العين الفوز على الأندية الأوزبكية في 4 مباريات مقابل فوز وحيد وتعادل في 3 مناسبات خلال 8 مواجهات سابقة، ويعتبر فريق بختاكور هو أكثر الأندية التي واجهها العين بالبطولة الآسيوية.