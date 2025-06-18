حالة تسمم تؤجل مباراة النجاة من الهبوط للدرجة الثالثة الإيطالية

تأجلت مباراة سالرنيتانا وسامبدوريا الفاصلة للنجاة من الهبوط من دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم إلى الأحد المقبل، بعد إصابة العديد من لاعبي سالرنيتانا بالتسمم الغذائي أثناء عودتهم من مباراة الذهاب في جنوة. وقالت رابطة دوري الدرجة الثانية الإيطالي إنها وافقت على طلب سالرنيتانا بتأجيل مباراة الإياب التي كان من المقرر إقامتها بعد غد الجمعة.

وأصيب نحو 20 لاعباً وعضواً بالجهاز الفني بوعكة صحية على متن الطائرة التي أقلت فريق سالرنيتانا إلى ساليرنو بعد خسارته 2- صفر أمام سامبدوريا في جنوة الأحد في مباراة الذهاب، ويواجه سالرنيتانا احتمال الهبوط إلى الدرجة الثالثة إذا لم يتمكن من تعويض الفارق.

ويقاتل سامبدوريا، بطل الدوري الإيطالي السابق، لتجنب السقوط المهين إلى دوري الدرجة الثالثة لأول مرة في تاريخه الممتد على مدار 79 عاماً. وكان الفريق الذي يتخذ من جنوة مقرًا له في طريقه للهبوط في نهاية الموسم في مايو الماضي، قبل استفادته من هبوط بريشيا بدلاً منه بسبب مخالفات مالية.