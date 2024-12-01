«الآسيوي» يشيد بالوصل ويشير إلى نقاطه الـ10 المميزة

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بنادي الوصل في تقرير نشره على موقعه الرسمي بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بتأكيده على أن الوصل في حالة جيدة بفوزه على الشرطة العراقي 3 - 1، ورفع رصيده إلى 10 نقاط، وأشار إلى أن هذا هو أكبر عدد من النقاط حصده «الإمبراطور» في نسخة واحدة من البطولة القارية، وإلى أن هذا السجل الجيد يعني أن الوصل على بعد فوز واحد من حجز تذكرته إلى الأدوار الإقصائية التي يتأهل إليها أول 8 أندية في جدولي ترتيب دوري الغرب والشرق الآسيوي.

كما نوه الاتحاد الآسيوي، إلى أن الجولة الخامسة من البطولة شهدت العديد من الأحداث المثيرة والممتعة، وكان من أبرز معالم هذه الجولة تسجيل سلسلة قياسية من الانتصارات، بعدما حافظ الأهلي على سجله مثالياً بفوزه الخامس على التوالي، وهو رقم قياسي جديد للفريق السعودي على الساحة القارية، ويعني الفوز أيضاً، أنه لم يخسر في المنافسات القارية في آخر 10 مباريات بتحقيقه 7 انتصارات، و3 تعادلات، وأصبح إيفان توني لاعب الأهلي، رابع إنجليزي يسجل في دوري أبطال آسيا منذ عام 2013، وذلك بهدفيه بلمستين فقط داخل منطقة جزاء العين، ويسبقه مواطنوه جوردان موتش مع غيونغنام، وآدم لي فوندر مع سيدني، وكارل جينكينسون مع ملبورن.

فيما بات ماتياس فارغاس ثاني لاعب من شنغهاي بورت، يسجل 3 أهداف «هاتريك» في مرمى أولسان، بعدما كان أوسكار قد فعل الأمر ذاته أمام الفريق الكوري في موسم 2019، وفارغاس أيضاً، أول أرجنتيني يسجل ثلاثية في دوري أبطال آسيا منذ نسخة 2012، أما يوكوهاما مارينوس، ففاز في آخر 10 مباريات على أرضه على الساحة القارية، لينضم إلى الاتحاد السعودي من 2012 إلى 2014، في تسجيل أطول سلسلة انتصارات على أرضه في تاريخ المسابقة.

وكان الهدف الأول لكريستيانو رونالدو في مرمى الغرافة القطري، هو الهدف رقم 100 لنادي النصر في تاريخ دوري أبطال آسيا، ومن خلال تسجيل هدفين، بات النجم البرتغالي ثالث أفضل هدافي النصر على الإطلاق في دوري أبطال آسيا بما في ذلك التصفيات برصيد 10 أهداف، خلف تاليسكا 11 هدفاً، وعبدالرزاق حمدالله 16 هدفاً، كما يعد رونالدو ثاني أفضل هداف أجنبي في النصر في جميع المسابقات بـ77 هدفاً، متساوياً مع تاليسكا، ويتقدم حمدالله بـ 115 هدفاً.