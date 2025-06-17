العين يُغلق تدريباته قبل 48 ساعة من مواجهة يوفنتوس

قرر الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، إغلاق الحصة التدريبية المسائية التي تسبق مواجهة الفريق المرتقبة أمام يوفنتوس الإيطالي بـ 48 ساعة، والمقررة على ملعب «إبيسكوبال»، في إطار رفع مستويات التركيز الفني والتكتيكي، والدخول الفعلي في أجواء بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي يستهل «الزعيم» مشواره فيها بلقاء قوي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.

وجاء قرار إيفيتش بإقامة التدريب خلف الأبواب المغلقة، بهدف العمل على التفاصيل الأخيرة المتعلقة بالخطة والتشكيل، بعيداً عن أعين الإعلام، تأكيداً لرغبة الجهاز الفني في التحضير بتركيز كامل، وبأقصى درجات الجدية.

ووفقاً لتوجيهات الفيفا، تقتصر لوائح البطولة على تخصيص حصة «تعرف على الأجواء» في ملعب المباراة الرسمي، بينما تُقام جميع الحصص التدريبية الفعلية على ملاعب التدريب المعتمدة، حيث يتدرب العين على ملعب إبيسكوبال.

وتتسم الأجواء داخل المجموعة بروح عالية من الانضباط والحماس، وسط التزام كبير من اللاعبين، سواء من أصحاب الخبرة أو الأسماء الشابة، الذين يعيشون جميعاً حالة من الجاهزية الفنية والبدنية، استعداداً لتقديم أداء مشرّف يليق باسم النادي ومكانته القارية.

وتُعد هذه الخطوة من المدرب إيفيتش، جزءاً من خطة مدروسة، تهدف إلى التعامل بواقعية وحزم مع مباراة الجولة الأولى، لما تمثله من أهمية نفسية ومعنوية في مشوار الفريق بالبطولة. ومن المقرر أن يخوض الفريق حصته التدريبية الأخيرة المفتوحة أمام وسائل الإعلام اليوم، وفق البروتوكول الإعلامي المعتمد من «فيفا»، على أن يدخل بعدها في المرحلة النهائية من الاستعداد البدني والنفسي، للمواجهة التي ستقام مساء غد الأربعاء.

فخر

وعبّر النجم «الدولي» المغربي، سفيان رحيمي، لاعب فريق نادي العين، عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتمثيل «الزعيم» في كأس العالم للأندية 2025، مؤكداً أن ارتداء قميص العين في هذا المحفل العالمي، هو شرف عظيم، ومسؤولية تكتب في صفحات التاريخ.

وقال رحيمي: الحمد لله، نشعر بفخر لا يوصف، ونحن نقف أمام كبار أندية العالم في هذه المحفل الكروي الكبير. ونحن هنا لنقدم كل ما لدينا، لا لنُسعد جماهيرنا فقط، بل لنرسم الابتسامة على وجه كل محبي الكرة الإماراتية.

وعن مجموعة العين في البطولة، والتي تضم يوفنتوس ومانشستر سيتي والوداد، علّق، قائلاً: قد يراها البعض صعبة، لكننا في العين لا نعترف بالمستحيل. كرة القدم لا تعترف بالأسماء فقط، بل بالعزيمة. وهذه المباريات تصنع الأبطال، وتكشف الرجال الحقيقيين على أرض الميدان.

سعادة

وعبّر لاعب متوسط الميدان «العيناوي»، ماتياس بلاسيوس، عن سعادته الغامرة بالدفاع عن شعار «الزعيم» في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكداً أن مجرد ارتداء قميص العين في هذا المحفل العالمي، هو حلمٌ تحوّل إلى واقع، ومسؤولية تُحمل على الأكتاف وفي القلوب.

وقال بلاسيوس: أشعر بسعادة كبيرة، لأنني أشارك في بطولة بحجم كأس العالم للأندية، مع فريق بقيمة نادي العين. وهذا شرف كبير بالنسبة لي، ومسؤولية أتحملها بكل جدية، لأنني أدرك جيداً مكانة النادي الذي أنتمي إليه. فنحن نُمثّل نادياً له تاريخ عريض، وقاعدة جماهيرية كبيرة، وعلينا أن نظهر بأفضل مستوى ممكن من أجل إسعادهم.

وحول استعدادات الفريق للمواجهة الأولى في المونديال أمام يوفنتوس الإيطالي، قال: التحضيرات مضت بصورة مكثفة، والجميع في الفريق يعملون بروح واحدة. مع الجهاز الفني، بقيادة المدرب فلاديمير إيفيتش، الذي يحرص على منحنا الكثير من الثقة، وهناك انسجام متزايد بين اللاعبين. ونعرف أهمية هذه المشاركة، وندرك ما ينتظره منا الجمهور والإدارة بكل تأكيد.

ووجّه بلاسيوس رسالة إلى جماهير العين قائلاً: نحن نُقدّر دعم الجماهير، ونعرف تماماً تأثيرهم الإيجابي في الفريق. ووجودهم يمنحنا دافعاً معنوياً قوياً داخل الملعب، ونتمنى أن نسعدهم بنتائج تليق بحجم هذا النادي الكبير.