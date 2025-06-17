يوكانوفيتش لـ«البيان»: لست ساحراً وأعد ببذل قصارى جهدي لتحسين الفريق

أكد المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، أنه يدرك تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بتوليه مهمة تدريب النصر، عميد الأندية الإماراتية، في الموسم المقبل، وأنه فخور بأن يرتبط اسمه بهذا النادي العريق، وسيبذل كل طاقاته وجهده من أجل أن يجعل مشجعيه ومنتسبيه سعداء بالعمل الذي سيقوم به، مشيراً إلى أنه يجب ألا يكون الانشغال في التفكير في غياب الفريق عن لقب الدوري لسنوات طويلة عائقاً أمام العمل في حد ذاته، وموضحاً أنه ليس بالساحر الأمريكي الشهير «ديفيد كوبرفيلد» حتى يغير كل شيء في لمح البصر وأنه يعد فقط بالعمل والانضباط وبذل قصارى جهده لتحسين الفريق ومساعدته على التقدم خطوة بخطوة نحو أهدافه، وقال يوكانوفيتش في تصريح لـ«البيان»: لستُ «ديفيد كوبرفيلد» أو ما شابه، أنا مدرب كرة قدم، أثق في العمل، وأثق بمن حولي وفي الإدارة وعلينا العمل معاً، أعتقد أنني أستطيع تحسين الفريق، وسنعمل خطوة بخطوة، سنحاول أن نكون أفضل وأكثر تنافسية وأن يكون لدينا خيارات أكثر لمواجهة تحديات الموسم.

وأضاف: الألقاب أمر مهم، أقرأ بعض الرسائل وأعرف أن المشجعين يريدون الفوز بالدوري، أن تبقى سنوات عديدة دون هذا اللقب أمر صعب، لكن يجب أن لا نضغط أنفسنا وأن نعمل بجهد لتغيير بعض الأمور للأفضل، قد نحتاج إلى وقت قصير، وأحياناً تحتاج إلى أطول وقت، أعتقد أننا نؤمن بأن لدينا الكثير من الأشياء الإيجابية لتحقيق شيء أكثر أهمية، إذا أجبرتني الآن على أن أعدك بشيء، يمكنني أن أعدك بالعمل والانضباط والجهد وسنرى ما ينتظرنا.

وكان النصر أعلن عن تعيين يوكانوفيتش مدرباً للفريق خلفاً للهولندي ألفريد شرودر قبل 10 أيام مضت، وبدأ المدرب الجديد في التشاور مع الإدارة لضبط احتياجات الفريق واعتماد خطة التحضيرات للموسم المقبل.

وكشف يوكانوفيتش، الذي يعد أحد أفضل المدربين الصرب، أن غيابه عن الساحة في الموسمين الأخيرين بعد تجربة دينامو موسكو التي انتهت في 2023، كان قراراً شخصياً منه، وأضاف: بنهاية وظيفتي مع دينامو، اتخذت قراراً، إذا وجدتُ عرضاً مهماً حقاً، فسأستمر، إذا لم يكن كذلك، سأتفرغ لعائلتي، بعد فترة، حاولتُ العمل، لكنني لم أجد ما أبحث عنه، لم أقبل بعض العروض، وقضيت وقتاً ممتعاً مع عائلتي.

وتابع: «من الرائع أن أبدأ عملي في النصر بكثير من الشغف والسعادة، ليست هذه أول مرة أزور فيها دبي، أنا راضٍ وسعيد حقاً لأنني سأحظى بفرصة العيش أو العمل في هذا المكان الجميل من العالم».

وصرح يوكانوفيتش بأن هدفه الأول مع النصر، تحسين أداء الفريق وجعله أكثر تنافسية، مشيراً إلى أنه قياساً لما قدمه الفريق في الموسم الماضي، فهو قادر على تحقيق بعض النجاح وأن يقوده إلى مستوى أعلى، وقال: أثق بقدراتي وسأثق بلاعبي فريقي، ويمكننا أن نجعل الأمر إيجابياً ونتقدم خطوة إلى الأمام، البحث عن الأفضل مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.

وأوضح يوكانوفيتش أن تجربته السابقة مع الغرافة القطري بين 2019 و2021 منحته فرصة الاحتكاك أكثر بالكرة الخليجية سواء في الإمارات أو السعودية، وقال: لا يمكننا الحديث عن منافسة مماثلة في الدوريات الأوروبية الكبرى، قواعد المنافسة تختلف، فهناك لاعبون أجانب أكثر، لكن الدوري الإماراتي يتطور كثيراً عما كان عليه في السابق، وهذا يفرض علينا أن نكون أكثر جاهزية.

وعن توجه العديد من الأندية الإماراتية نحو المدرسة التدريبية الصربية، قال مدرب النصر: هذا أمر رائع، يوجد أكثر من مدرب صربي في الدوري الإماراتي، أعرفهم جميعاً وتربطني علاقة صداقة بهم، المدرب الصربي يحظى بسمعة طيبة في العالم وهذا مصدر فخر لنا.