«الأبيض» يصل إلى أفضل ترتيب منذ عام كامل

وصل منتخبنا الوطني إلى أفضل تصنيف عالمي خلال عام كامل، بارتقائه 5 مراكز في تصنيف اتحاد الكرة الدولي «فيفا» الصادر عن شهر نوفمبر الماضي، والصعود من المركز 68 إلى المركز 63 على العالم، بعد وصوله إلى 1385.57 نقطة، بزيادة 24.23 نقطة عن آخر تصنيف لـ«الأبيض».

ويتوقع المزيد من التحسين في ترتيبنا العالمي في التصنيف المقرر إصداره في 19 ديسمبر الجاري، بعد فوزنا في الجولتين الخامسة والسادسة على كل من منتخبي قيرغيزستان وقطر 3-0 و5-0، في تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية للمجموعة الأولى المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وجاءت الإمارات في المركز الثامن على الصعيد العربي بعد المغرب، مصر، الجزائر، قطر، تونس، العراق والسعودية، التي صنفت في المراكز 14 و33 و37 و48 و52 و56 و59 بالترتيب على العالم.

وفي المركز التاسع على الصعيد الآسيوي، بعد اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، العراق، أوزبكستان والسعودية، المصنفة عالمياً بالترتيب في المراكز 15 و18 و23 و26 و48 و56 و58 و59، مع العلم أنه سبق أن حل «الأبيض» في المركز 64 عالمياً في تصنيف نوفمبر وديسمبر 2023.

وتراجع إلى المركز 69 في تصنيف فبراير 2024، وصعد إلى المركز 67 في أبريل 2024، ثم تراجع إلى المركز 69 في يونيو ويوليو وسبتمبر 2024.

وصعد إلى المركز 68 في تصنيف أكتوبر 2024، وكان أفضل تصنيف لـ«الأبيض» تاريخياً كان المركز 42 في أغسطس وديسمبر 1998، أما أسوأ تصنيف فكان المركز 138 في يناير 2012.

حسابات

وبالنسبة للاتحاد الدولي للكرة «فيفا»، فكشف عن أنه تم احتساب نقاط ما لا يقل عن 192 مواجهة في التصنيف الأخير.

حيث شاركت منتخبات وطنية في التصفيات المؤهلة إلى بطولات قارية أو إلى نهائيات كأس العالم 2026، ومع هذا ظلت الأرجنتين الأولى في صدارة الترتيب، وتلاحقها فرنسا الثانية، وإسبانيا الثالثة، وتحتفظ إنجلترا والبرازيل بالمركزين الرابع والخامس بمركزيهما.

بينما صعدت البرتغال مركزاً واحداً إلى الترتيب السادس، وكذلك هولندا وصعدت للمركز السابع، وتراجعت بلجيكا مركزين لتصل للترتيب الثامن، كما حدث مع إيطاليا في الترتيب التاسع، وأكملت ألمانيا العشرة الأوائل، بعد تقدمها مركزاً واحداً.

وبعيداً عن المجموعة المتصدرة، تقدمت 3 مراكز كل من أوروغواي والسنغال والإكوادور لتصل إلى المراكز 11 و17 و24 بالترتيب، لتكتسب أرضية جيدة.

كما تمتعت منتخبات أخرى بصعود ملحوظ عدة مراكز، لتدعم موقعها بالتواجد ضمن أفضل 50 منتخباً، وهي كندا في المركز 31، وهو أعلى مركز لها على الإطلاق، ورومانيا في المركز 38، والنرويج في المركز 43، واسكتلندا في المركز 45.

ولكن التغييرات الأكبر حدثت في مراكز أدنى قليلاً في الترتيب، إذ رغم أن كل من زامبيا وغويانا صعدتا 7 مراكز لتصلا للترتيب 87 و154 بالترتيب، إلا أن النيجر كانت الأفضل على الإطلاق بالارتقاء 9 مراكز لتصل إلى المركز 122، بعدما حصدت 31.23 نقطة.

وارتفعت في ترتيبها أكثر من أي فريق آخر بفضل تألقها في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بتحقيقها انتصارين متتاليين على السودان 4-0، وعلى غانا خارج أرضها 2-1.

ومن بين المنتخبات الأخرى التي حققت نتائج لافتة للنظر، منتخب كوسوفو الذي صعد مركزين إلى الترتيب 99، وجزر القمر ارتقت إلى المركز 103، أما أكبر تراجع في الترتيب، فكان 8 مراكز لكل من الكونغو، نيجيريا وسيراليون، وأكبر انخفاض في النقاط حدث للكونغو الديمقراطية بخسارة 35.53 نقطة.

وجمعت سان مارينو 10.38 نقطة وصنفت في المركز 210 بفضل انتصارها التاريخي 3-1 خارج أرضها على ليختنشتاين، وهو أول فوز لها على الإطلاق خارج أرضها.