تباين حظوظ ممثلي الإمارات في الوصول إلى ثمن النهائي الآسيوي

تتباين حظوظ ممثلي الدولة الوصل والعين والشارقة في التأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولتي دوري أبطال آسيا لأندية كرة القدم، بعد أن سبقها شباب الأهلي في التأهل إلى هذا الدور، بتصدره برصيد 10 نقاط للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني الحسين إربد الذي ضمن الصعود معه إلى ثمن النهائي، وسيكون التركيز في الجولة السادسة الأخيرة الأربعاء المقبل على تحديد بطل المجموعة عندما يستضيف الأهلي في دبي ناساف الأوزبكي، ويحل الحسين إربد ضيفاً على الكويت الكويتي.

حسابات معقدة

في البطولة نفسها، يبدو الشارقة، صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط في المجموعة الثالثة، قريباً من اللحاق بشباب الأهلي إلى الدور ثمن النهائي.

ويحتاج إلى التعادل فقط بأي نتيجة مع مضيفه الوحدات الأردني في الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة الثالثة الثلاثاء المقبل، لحسم التأهل أمام منافسه المباشر سيباهان الإيراني الذي يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويحل ضيفاً على الاستقلال الطاجيكي الثلاثاء المقبل أيضاً، أما خسارة الشارقة وفوز سيباهان، فيعني تأهل الفريق الإيراني بأفضلية الأهداف.

لأنه في تلك الحالة سيتساوى الفريقان في النقاط الإجمالية، ووفقاً للائحة البطولة، سيتم اللجوء هنا إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم إلى إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة، والفريقان تبادلا الفوز كل على أرضه بنتيجة واحدة 3 - 1.

وكل من الشارقة وسيباهان سجل 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف في الجولات الخمس الماضية، أي أن هناك تساوياً في فارق الأهداف حالياً، ما يعني أنه ليس أمام الشارقة سوى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الوحدات .

كما توقع مدربه الروماني أولاريو كوزمين، قبل لقاء الاستقلال الأخير الذي حسمه الشارقة بالفوز 3 - 1، عندما قال إن لقاء فريقه والوحدات سيكون الحاسم في التأهل إلى ثمن النهائي الذي صعد إليه الوحدات بالفعل بتصدره للمجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، فيما خرج الاستقلال من سباق التأهل بوجوده في المركز الرابع الأخير دون نقاط.

فرص وهدايا

في الوقت الذي تبدو فيه حظوظ الوصل أفضل في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يحتاج الفريق إلى 3 نقاط من مبارياته الثلاث المتبقية في دوري الغرب الآسيوي، تبدو حظوظ العين صعبة.

لأنه مطالب بالفوز في جميع مبارياته الثلاث المقبلة، وانتظار نتائج بقية نتائج المتنافسين، الذين حسم منهم تأهله بالفعل الأهلي السعودي متصدر الترتيب برصيد 15 نقطة، إلى جانب مواطنيه الهلال والنصر في المركزين الثاني والثالث برصيد 13 نقطة لكل منهما.

وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى في كل من دوري منطقتي الغرب والشرق، من أجل المنافسة في الدور ثمن النهائي، مع العلم أنه لم يحسم أي نادٍ تأهله حتى الآن من دوري منطقة الشرق.

ويحتل الوصل المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وتتبقى لديه مواجهات أمام ضيفه الريان القطري بعد غدٍ، وأمام مضيفه النصر يوم 3 فبراير 2025، وأمام ضيفه الهلال يوم 18 من الشهر نفسه، وكان الوصل قد فاز في الجولة الأولى على باختاكور 1 - 0 في طشقند.

وخسر في الجولة الثانية أمام الأهلي 0 - 2 في دبي، ثم فاز في الجولة الثالثة على الغرافة القطري 2 - 1 في الخور، وتعادل في الجولة الرابعة مع السد القطري 1-1 في دبي، في حين يحتل العين المركز 12 الأخير بنقطة واحدة.

وتتبقى أمامه مواجهات ضيفه باختاكور الأوزبكي يوم الثلاثاء المقبل، وضيفه الريان ومضيفه الشرطة العراقي يومي 3 و17 فبراير 2025، وكان العين قد تعادل في الجولة الأولى مع السد 1-1 في العين، ثم خسر في الجولة الثانية أمام الغرافة 2 - 4 في الخور، وخسر في الجولة الثالثة أمام الهلال 4 - 5 في العين، وخسر بالجولة الرابعة أمام النصر 1 - 5 في الرياض.