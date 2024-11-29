الحتاوي مراقباً لمباراة الهلال السعودي والغرافة القطري ضمن دوي أبطال آسيا للنخبة

كلف الاتحاد الاسيوي لكرة القدم المراقب الدولي الدكتور محمد سعيد الحتاوي لمراقبة مباراة الهلال السعودي الغرافة القطري ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة (منطقة الغرب)، والتي ستقام على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء المقبل 3 ديسمبر.

وقد تعادل نادي الهلال السعودي في مباراته الأخيرة أمام السد القطري بنتيجة واحد لكل منهما بينما خسر الغرافة القطري أمام النصر السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقد شهدت بقية مباريات منطقة الغرب، فوز الأهلي السعودي على العين الإماراتي 2-1، وتعادل الاستقلال الإيراني مع باختاكور الأوزبكي بنتيجة سلبية ، والريان القطري مع بيرسيبوليس الإيراني 1-1، و فوز الوصل الإماراتي على الشرطة العراقي 3-1.

وانفرد الأهلي في صدارة ترتيب دوري الغرب برصيد 15 نقطة من خمس مباريات، مقابل 13 نقطة لكل من الهلال والنصر، و10 للوصل، و9 للسد، و4 لكل من الريان والاستقلال والغرافة، و3 لكل من بيرسيبوليس وباختاكور، ونقطتين للشرطة، ونقطة للعين. حيث ضمنت أندية الأهلي والهلال والنصر التأهل إلى دور الـ16.