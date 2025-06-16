وسائل إعلام عالمية: «الزعيم» الأكثر نشاطاً في تعاقدات المونديال

شهدت تدريبات نادي العين في العاصمة الأمريكية واشنطن تغطية إعلامية لافتة من كل وسائل الإعلام العالمية، تصدرتها قناة DAZN، الناقل الحصري لكأس العالم للأندية.

وأكد مراسل القناة «ماستر تيسفاستيون» أن فريق العين يعد من أكثر الأندية نشاطاً في سوق الانتقالات استعداداً للمونديال، لكنه في ذات الوقت الأكثر اعتماداً على أكاديميته. وأشار إلى أن قائمة الفريق تضم أكثر من 10 لاعبين من خريجي الأكاديمية، إلى جانب 8 صفقات جديدة، وأن فرق الأكاديمية حصدت هذا الموسم 15 بطولة في مختلف الفئات.

كما نوّه بتميز لاعبي أكاديمية العين مثل جوشوا أودوه، يحيى نادر، محمد عباس، عبدالكريم تراوري، حازم عباس، جوسنا أبيانفي، ميشيل درامان، وحارسي المرمى حسن ساني وفيداد، ما يؤكد أن العين يجمع بين الاستثمار في الكوادر الشابة وبناء قاعدة احترافية داخلية تواكب الطموح العالمي.

وضمن استعداداته الجادة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، أطلق المدير الفني لنادي العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، برنامجاً تدريبياً خاصاً لثمانية لاعبين من الفريق، يشمل حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، ويمزج بين تمارين اللياقة والتقوية واستعادة التوازن العضلي، بعد فترات الراحة أو العودة من المشاركة الدولية.

وشمل البرنامج ستة من لاعبين: خالد عيسى، كوامي أتون، يحيى نادر، سفيان رحيمي، إليخاندرو كاكو، وبارك يونغ-وو، نسيم شاذلي وفاكوندو زابالا. وينفذ البرنامج مع فرق التغذية والقياسات البدنية لضمان الجاهزية الكاملة قبل مواجهة يوفنتوس الأربعاء.