جينارو غاتوزو مدرباً لمنتخب إيطاليا

تولى لاعب الوسط الدولي السابق جينارو غاتوزو مهمة المدير الفني الجديد لمنتخب إيطاليا في كرة القدم خلفاً للوتشانو سباليتي، كما أعلن الاتحاد الإيطالي للعبة.

وقال الاتحاد في بيان له: إنه رمز لكرة القدم الإيطالية، احترافيته وخبرته مهمتان، ودفع سباليتي ثمن خسارة فريقه القاسية أمام النرويج بثلاثية نظيفة يونيو الجاري ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026، وكان غاتوزو أحد أفراد منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم ألمانيا 2006. وتقع على عاتق جاتوزو، الذي قاد نابولي للفوز بكأس إيطاليا في عام 2020، مهمة قيادة إيطاليا إلى كأس العالم العام المقبل، بعد فشلها في التأهل إلى النسختين الأخيرتين من البطولة.

وحصل المدرب البالغ من العمر 47 عاماُ على عقد لمدة عام واحد يشمل كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وكان جاتوزو قد غادر مؤخراً نادي هايدوك سبليت الكرواتي بالتراضي، بعد أن احتل الفريق المركز الثالث في الدوري الكرواتي الممتاز.