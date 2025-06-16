تشيلسي الإنجليزي يختبر قدراته في عالم النخبة

بعد ضمان عودته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم تتاح أمام تشيلسي فرصة مبكرة، لإثبات جدارته هذا الصيف، من خلال مشاركته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.

وأوقعت القرعة النادي اللندني، الذي ضمن مشاركته في العرس العالمي المجدد والموسع، بفضل تتويجه بلقب مسابقة دوري الأبطال عام 2021، عندما ظفر بها للمرة الثانية في تاريخه، في مجموعة سهلة بالولايات المتحدة.

يبدأ تشيلسي مشواره ضمن المجموعة الرابعة بمواجهة فريق لوس أنجلوس أف سي الأمريكي، الذي عانى لحجز بطاقته عقب دور فاصل ضد كلوب أمريكا المكسيكي، ليحل محل مواطن الأخير كلوب ليون المستبعد. بعد تلك المباراة الافتتاحية في أتلانتا يتجه النادي اللندني شمالاً لمواجهة فلامنغو البرازيلي والترجي التونسي، وكلاهما في فيلادلفيا.