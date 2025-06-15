بايرن ميونخ يمطر شباك أوكلاند بعشرة أهداف

لم يرحم بايرن ميونخ منافسه المتواضع أوكلاند سيتي النيوزيلندي وهزمه 10 / صفر، اليوم الأحد، ليحقق العملاق الألماني أكبر فوز في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

أنهى بايرن الشوط الأول متقدما بستة أهداف سجلها كينجسلي كومان "ثنائية" وساشا بوي ومايكل أوليسي "ثنائية" وتوماس مولر في الدقائق 6 و18 و20 و21 و45 و45+3.

وفي الشوط الثاني، أحرز جمال موسيالا ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 67 و73 و84، واختتم توماس مولر مهرجان الأهداف في الدقيقة 90.

بهذا الفوز الكاسح يعتلي بايرن ميونخ قمة المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حتى يوم 14 يوليو المقبل.

ويلتقي بايرن في الجولتين الثانية والثالثة بفريقي بوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي يومي 21 و24 يونيو/ الجاري، بينما وضع أوكلاند الأكثر مشاركة في تاريخ مونديال الأندية قدمه الأولى خارج البطولة، ويحتاج لشبه معجزة في الجولتين القادمتين ليتفادى الخروج من الدور الأول.