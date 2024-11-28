شباب الأهلي يتأهل إلى ثمن نهائي أبطال آسيا

قلب شباب الأهلي تأخره أمام مضيفه الحسين إربد بهدفين نظيفين إلى فوز بنتيجة 3 - 2، في مباراتهما على ملعب استاد عمان الدولي، مساء أمس، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتأهل «الفرسان» إلى الدور ثمن النهائي، بعد وصولهم إلى 10 نقاط، واستردادهم صدارة المجموعة الرابعة، وبفارق نقطة عن الحسين إربد الذي تراجع إلى المركز الثاني، ولكنه رافق «الفرسان» إلى الدور التالي، فيما صعد الكويت الكويتي إلى المركز الثالث بوصوله إلى 5 نقاط، بفوزه 2 - 1 على مضيفه ناساف الأوزبكي الذي توقف رصيده عند 4 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع.

سجل أهداف «الفرسان» سردار أزمون في الدقيقة 42، ورينان في الدقيقة 87، ومؤنس دبور في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، بينما أحرز هدفي الحسين إربد لاعبيه يوسف أبو جلبوش في الدقيقة 5، ومحمود مرضي في الدقيقة 16.