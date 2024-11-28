8 أندية في السوبر «الإماراتي القطري»

أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري أمس، عن إقامة النسخة الثانية من البطولة من 16 إلى 19 يناير المقبل، بمشاركة 8 أندية هي: الوصل والوحدة وشباب الأهلي والنصر من الإمارات، والريان والسد وقطر والوكرة من قطر، يتنافسون على 4 ألقاب، اللقب الأول «درع التحدي»، بين الريان وصيف دوري نجوم أريدُ، وشباب الأهلي وصيف دوري المحترفين، واللقب الثاني «كأس السوبر»، بين النصر وصيف كأس رئيس الدولة، مع قطر وصيف كأس أمير قطر، واللقب الثالث «درع السوبر»، بين الريان حامل لقب دوري نجوم أريدُ، والوصل بطل دوري المحترفين، واللقب الرابع «كأس التحدي»، بين الوحدة بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والوكرة بطل كأس قطر.