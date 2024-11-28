الوصل يغلق ملف الشرطة العراقي ويستعد للريان القطري

أغلق فريق الوصل ملف المباراة الأخيرة مع الشرطة العراقي، التي انتهت لصالح «الإمبراطور» بثلاثية قادته إلى الصعود للمركز الرابع برصيد 10 نقاط، ويستأنف الوصل تحضيراته غداً بعد عودة بعثة الفريق من العراق استعداداً للمواجهة الحاسمة يوم الاثنين المقبل أمام ضيفه الريان القطري في استاد زعبيل ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري أبطال آسيا للنخبة، التي يتطلع من خلالها إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

وأكد الوصل عقب هذا الانتصار أنه لا يخسر خارج الديار بعد أن كسب جميع المواجهات خارج ملعبه في البطولة القارية أمام باختاكور الأوزبكي والغرافة القطري والشرطة العراقي، ولا تفصله سوى 3 نقاط عن التأهل إلى دور الـ16، يأمل أن يحققها في المباراة المقبلة أمام الريان، خاصة وأن طعم التأهل سيكون مختلفاً هذه المرة، نظراً لتزامن موعد المباراة مع عيد الاتحاد في الدولة الذي يصادف الثاني من ديسمبر.

ثقة كبيرة

وأعرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل، عن ثقته في قدرة فريقه على التأهل إلى دور الـ16 بعد تحقيق الفوز خارج ملعبه على الشرطة العراقي 3 - 1. وأضاف: كانت هذه النقاط مهمة جداً خارج أرضنا وأمام خصم جيد، نحن نريد أن نتحكم في مصيرنا في الجولات الثلاث الأخيرة، وقد نجحنا في تحقيق هذا الأمر، وأعتقد الآن أن تقديم مباراة واحدة جيدة أو أكثر سيكون كافياً لنا من أجل التأهل.

وأشاد ميلوش بأداء اللاعبين والروح القتالية للفريق قائلاً: قدّم اللاعبون مستوى جيداً للغاية، خاصة في التعامل مع الكرات العرضية بالدفاع، لأننا كنا نعرف أن الشرطة فريق جيد، وفي الشوط الثاني قمنا بعمل بعض التغييرات من أجل إيجاد تحركات أفضل، ولكن الأهداف جاءت من ضربات جزاء، ورغم ذلك أعتقد أننا كنا نستحق الحصول على هذه النقاط الثلاث.

مباراة صعبة

وقال علي صالح، الحائز جائزة أفضل لاعب في المباراة، إن المباراة لم تكن سهلة أمام فريق جيد، ورغم صعوبة المباراة إلا أنهم تمكنوا من تسجيل ثلاثة أهداف والحصول على النقاط الثلاث، وهذا ما خططوا له، والآن طوى الفريق صفحة مباراة الشرطة، وكل التركيز منصب على المباراة القادمة أمام فريق الريان القطري. في المقابل قال أحمد صلاح، مدرب الشرطة: قدمنا مباراة جيدة، وأضعنا العديد من الفرص خلال المباراة، لكن الأخطاء الفردية تسببت بدخول الأهداف في مرمانا، وهذه الأخطاء جزء طبيعي في كرة القدم. وأوضح: الخسارة يتحملها الجميع في الفريق، ورغم هذه النتيجة ما زالت آمالنا قائمة في المنافسة والتأهل، حيث إنه لا يزال أمامنا ثلاث مباريات.

وختم: كنا مسيطرين على مجريات المباراة، لكن الأخطاء البسيطة في التفاصيل الصغيرة، وإضاعة الكثير من الفرص تسببت بالخسارة، خاصة وأننا كنا نلعب أمام لاعبين على مستوى عالٍ.