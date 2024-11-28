289 مليون يورو إنفاق أندية «المحترفين» على التعاقدات في 10 سنوات

أنفقت أندية دوري أدنوك للمحترفين 289 مليون يورو، وحققت دخلاً قدره 95 مليون يورو في صفقات التعاقدات مع اللاعبين، وفقاً لدراسة قام بها المرصد العالمي لكرة القدم، وقدم خلالها البيانات المالية لعمليات الانتقالات التي نفذتها أندية الدوريات الكبرى خلال 10 سنوات في المدة من عام 2015 إلى عام 2024، وذلك بعد فتح التغييرات التنظيمية التي قام بها الاتحاد الدولي للكرة (فيفا)، استجابة لطلب محكمة العدل الأوروبية في سياق قضية لاسانا ديارا في 24 أكتوبر 2024، وتتعلق بشكل أساسي بالمادة 17 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن وضع اللاعبين وانتقالاتهم، وأوضحت الدراسة أن الأرقام التي تم التوصل إليها تشمل رسوم الانتقال الثابتة، وأي إضافات بغض النظر عما إذا كانت قد تم دفعها بالفعل، بالإضافة إلى المبالغ المدفوعة في سياق سداد القروض، وأنه في حدود المعلومات المتاحة، تم أخذ البيانات المتعلقة بالمستفيدين مع الوضع في الاعتبار، رسوم بيع عقود اللاعبين التي تفاوضت عليها الأندية السابقة.

مكانة فريدة

وسلط التحليل الذي قام به المرصد، الضوء على المكانة الفريدة التي يتمتع بها الدوري الإنجليزي الممتاز كمزود للأموال للفرق في جميع أنحاء العالم، بعدما تراكم بالفعل عجز صافٍ للأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز قدره 11.6 مليار يورو على مدى السنوات العشر الماضية، بإنفاق قدره 23.146 مليار يورو، مقابل دخل 11.498 مليار يورو من انتقالات اللاعبين، وهو ما يفوق بكثير العجز في الدوريين الآخرين اللذين عانيا من أسوأ ميزانيات عمومية، وهما الدوري السعودي للمحترفين الذي أنفقت أنديته 2.099 مليار يورو، وحققت دخلاً 278 مليون يورو، والدوري الإيطالي للدرجة الأولى الذي أنفقت أنديته 10.886 مليارات يورو، وحققت دخلاً قدره 9.417 مليارات يورو.

في المقابل، يعد الدوري البرتغالي الممتاز هو المسابقة التي استفادت أنديتها مالياً من صفقات الانتقالات على مدار السنوات العشر الماضية، بإنفاق وصل إلى 1.765 مليار يورو مقابل دخل قدره 4.158 مليارات يورو، متقدماً على الدوري الهولندي الذي أنفقت أنديته 1.345 مليار يورو، وحققت دخلاً قدره 2.838 مليار يورو، والدوري البرازيلي الذي أنفقت أنديته 1.469 مليار يورو، وحققت دخلاً قدره 2.962 مليار يورو، وبالتالي فإن أي انخفاض مستقبلي في سوق الانتقالات سيؤثر بشكل أساسي على الأندية المتنافسة في هذه الدوريات.

وبالنسبة لأشهر الدوريات الأخرى التي شملتها في الدراسة حول حجم الإنفاق والدخل من صفقات عقود اللاعبين، فكان الدوري الإسباني وأنفقت أنديته 7.953 مليارات يورو وحققت دخلاً 7.204 مليار يورو، والدوري الفرنسي وأنفقت أنديته 7.449 مليارات يورو، وحققت دخلاً 7.719 مليارات يورو، والدوري الألماني ووصل حجم الإنفاق إلى 7.176 مليارات يورو، مقابل دخل 6.615 مليارات يورو، وفي الدوري الأمريكي وصل حجم الإنفاق إلى 1.181 مليار يورو مقابل دخل قدره 713 مليون يورو.

أما أشهر الدوريات العربية والآسيوية الأخرى التي شملتها الدراسة بشأن إنفاق ودخل الأندية من صفقات اللاعبين، فكان الدوري القطري وأنفقت أنديته 488 مليون يورو، وحققت دخلاً قدره 59 مليون يورو، والدوري المصري وأنفقت أنديته 188 مليون يورو، وحققت دخلاً قدره 180 مليون يورو، ووصل حجم الإنفاق في الدوري الصيني إلى 1.882 مليار، والدخل إلى 513 مليوناً، وفي الدوري الياباني وصل الإنفاق إلى 160 مليون يورو، والدخل إلى 142 مليون يورو، والدوري الكوري الجنوبي وصل الإنفاق إلى 51 مليون يورو، والدخل إلى 123 مليون يورو.