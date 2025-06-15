أحمد بن راشد يُعيد تشكيل مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم برئاسة أحمد الطنيجي

أصدر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، قراراً بإعادة تشكيل شركة الوصل لكرة القدم، برئاسة أحمد عبدالرحمن الطنيجي، وعضوية عمر سلطان المسمار، ومحمد عمر الطاير، وإبراهيم سلطان الحداد، ويحيى خالد الجسمي، وذلك في إطار سعي النادي لتعزيز مسيرته الرياضية، وتحقيق تطلعات جماهيره.

وتوجه أحمد الطنيجي، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، بخالص الشكر والتقدير، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على هذه الثقة الغالية التي تمثل مسؤولية كبيرة، وحافزاً لمضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لمواصلة إنجازات النادي.

قاعدة قوية

وطمأن الطنيجي جماهير الوصل الوفية، بأن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على بناء قاعدة قوية من اللاعبين الشباب، علاوة على الاستثمار في تطوير المواهب الشابة، بما يضمن مستقبلاً مشرقاً للفريق، من خلال رفد صفوف الفريق بجيل جديد من اللاعبين الموهوبين، الذين سيحملون راية النادي بفخر، ويقدمون أداءً يلبي تطلعات الجماهير، ويعزز من مكانة النادي على جميع المستويات.

من جهته، قال أحمد محمد بن شعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي: «إن دعم ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل الرياضي، هما الأساس الذي تحققت من خلاله كل الإنجازات منذ تأسيس هذا الكيان الرياضي الوطني العريق»، مؤكداً أن توجيهات سموه الكريمة تعتبر بمثابة خريطة طريق لنا في النادي لتحقيق المزيد من الإنجازات والذهاب بعيداً في مختلف المنافسات الرياضية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، نحن محظوظون في نادي الوصل بتواجد سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على رأس هرم النادي، لنستمد منه روح التحدي والمنافسة والاستمرار بتحقيق تطلعات الجماهير.