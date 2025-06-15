معسكر العين في واشنطن..التدريبات متواصلة صباحاً ومساءً

ضمن استعداداته المكثفة للمشاركة المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا، يواصل فريق العين تنفيذ برامجه التدريبية اليومية في معسكره الخارجي بالعاصمة واشنطن، حيث تسود أجواء من الانضباط والجدية، مع إقامة الحصص التدريبية بانتظام في فترتي الصباح والمساء، ويأتي ذلك وسط اهتمام مباشر من إدارة نادي العين، التي تتابع عن كثب تفاصيل البرنامج التحضيري، وتحرص على توفير كافة عوامل النجاح للفريق خلال هذه المرحلة المفصلية.

كما يسود الترقّب أوساط الجماهير العيناوية التي تنتظر ظهوراً مشرّفاً يُجسّد طموحات «الزعيم» على الساحة العالمية، كما يعكس التزام اللاعبين داخل أرضية الملعب، والجدية التي يبديها الطاقم الفني، رغبة جماعية في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، تأكيداً على المكانة التي يستحقها النادي في البطولات الكبرى.