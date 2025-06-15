محمد الكتبي: معنويات «الزعيم» مرتفعة والمؤشرات إيجابية

أكد محمد سيف الكتبي، عضو مجلس إدارة نادي العين، أن مشاركة «الزعيم» في النسخة الموسّعة من كأس العالم للأندية 2025، تمثل لحظة تاريخية جديدة تُضاف إلى مسيرة النادي الحافلة بالعطاء والتميز. وأعرب الكتبي عن بالغ الامتنان والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على الرعاية السامية والدعم السخي الذي ظل يوليه سموه للنادي، والشكر للشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين، ورئيس بعثة الفريق في واشنطن، على الاهتمام الدائم والمتابعة المستمرة للبعثة، على نحو متواصل الأمر الذي يبعث على الفخر والاعتزاز والتفاؤل لجميع أعضاء الفريق.

وقال: من المؤكد أن تواجد الفريق في هذا المحفل العالمي لم يكن نتيجة عمل مجموعة واحدة فقط، بل ثمرة جهود رجال كُثر، عملوا بصدق عبر السنوات الماضية في الإدارات المتعاقبة التي وضعت فيها الثقة رئاسة النادي، والتزموا بدورهم على المضي قدماً وفقاً لرؤية النادي وخططه الاستراتيجية لتحقيق أهدافه المرجوة وإسعاد جماهيره الوفية، بداية من أول بطولة وحتى التتويج بدوري أبطال آسيا 2024 وصولاً للتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025.



فخر



وأردف: «نحن لا نتعامل مع هذه المشاركة بوصفها مجرد بطولة، بل نراها محطة كبرى لنقل هوية نادي العين إلى العالم، ولحظة تاريخية جديدة تُضاف إلى سجل «الزعيم» الحافل بالإنجازات، كما أنها فرصة لتمثيل الوطن، وتقديم صورة حضارية عن نادٍ يمتلك إرثاً تاريخياً وقاعدة جماهيرية وفكراً إدارياً وفنياً راسخاً».



وأضاف: «أشعر بالفخر وأنا أرى مزيجاً رائعاً من اللاعبين الشباب مع أصحاب الخبرة في منظومة واحدة، معدل الأعمار في الفريق الحالي مثالي ويدعو للتفاؤل، وقد انعكس ذلك على أجواء المعسكر والانضباط الجماعي، والعمل على الاستعداد للمونديال بدأ فعلياً منذ تتويج الفريق بدوري أبطال آسيا، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة تابعت الجوانب الفنية والإدارية واللوجستية بشكل دقيق، سواءً على الصعيد الإداري أو الفني أو الإعلامي أو الجماهيري، وصولاً للتعاقد مع الجهاز الفني الحالي بقيادة فلاديمير إيفيتش واللجان المختصة.



وتابع: ندرك تماماً صعوبة التوقيت؛ فالبطولة تأتي بعد موسم مرهق وقبل موسم آخر طويل، لكننا في العين نمتلك الخبرة في إدارة التحديات، وأول ما قمنا به هو تقييم الموسم الماضي بموضوعية، واستخلاص ما يلزم لتفادي تكرار الأخطاء.



واعتبر الكتبي، أن التأهل إلى البطولة بنظامها الجديد الذي يشمل 32 فريقاً من مختلف القارات، يمثل مسؤولية مضاعفة، لأن العين لا يشارك لمجرد التواجد بل للمنافسة، فقد اعتدنا كجماهير، قبل أن نتحدث من موقعنا الحالي كمسؤولين، على تبوء العين لمكانته في كافة البطولات بشخصيته القوية وظهوره المشرف، ولا يمكن أن يرضى أي عيناوي بمبدأ المشاركة على حساب التواجد للمنافسة في الوصول إلى أبعد مدى في أي مسابقة، ونعلم أن الفوارق الفنية والبدنية موجودة، لكننا نملك الإيمان بقدرتنا، ونمتلك منظومة متماسكة تسير بدعم القيادة وولاء الجماهير.



تعاقد



وحول التعاقدات الأخيرة، أوضح الكتبي أن التعاقد مع ثمانية لاعبين تم وفق معايير واضحة وضعها الجهاز الفني، تراعي التوازن بين عناصر الخبرة والشباب، وتركز على النوعية أكثر من العدد، مؤكداً أن الاندماج بين العناصر الجديدة كان سريعاً بفضل الروح الجماعية في النادي، وأن الجهاز الفني واللاعبين حققوا المكاسب المرجوة، من مباراة أوكلاند سيتي الودية رغم محدودية عدد المواجهات، بسبب عامل ضيق الوقت.



وتوجّه الكتبي برسالة إلى جماهير العين قائلاً: « أعرب عن بالغ تقديري للمبادرات الخلاقة وغير المستغربة على جمهور الإمارات، وكل محبي كرة القدم الإماراتية في دعمهم لممثل الوطن في هذا المحفل جمهور العين أساس الكيان، وكل لاعب يدرك أن وراءه أمةٌ تنتظر منه الأداء والعطاء. كما يدرك الجميع أن الموسم الماضي لم يكن على قدر الطموحات، لكننا نفتح صفحة جديدة، بداية من مونديال الأندية كانطلاقة حقيقية للفريق في الموسم المقبل، وكما ترون بأعينكم حالياً الأجواء المثالية في المعسكر، والجميع هنا يعد بأن نُقاتل في كل لحظة، قبل وأثناء وخلال جميع المباريات من أجل اسم العين، ونسأل الله السداد والتوفيق للفريق في تحقيق التطلعات المرجوة كعادته».