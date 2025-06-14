كوزمين يجهز سيناريو تحضير «الأبيض» للتوقف الدولي في سبتمبر

بدأ الروماني أولاريو كوزمين، مدرب منتخبنا الوطني الأول، في تحضير سيناريو الإعداد المطلوب، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة والمقررة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025، ويتضمن ذلك مكان المعسكر والتدريبات، وعدد المباريات الودية المطلوب خوضها خلال تلك الفترة، والمنتخبات المرشحة لتكون طرفاً في تلك التجارب، والمفترض أن يتراوح عددها ما بين 2 إلى 3 مباريات، ليتعود منتخبنا على اللعب بشكل مضغوط قبل خوض ملحق التصفيات الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

ويخوض منتخبنا الوطني مباراتين خلال ملحق التصفيات الآسيوي، حيث تقرر أن تجرى مراسم القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالامبور يوم 17 يوليو المقبل، ويتم خلالها توزيع المنتخبات الست المتأهلة للدور الرابع من التصفيات، على مجموعتين بواقع 3 منتخبات في كل مجموعة، وينال منتخبا السعودية وقطر، على أفضلية الحصول على أيام إضافية فاصلة من الراحة أكثر بين الجولات من المنتخبات الأخرى، بسبب وجودهما في المستوى الأول للقرعة، إلى جانب أفضلية اللعب داخل الديار ووسط مشجعيهم، بعدما منحهما الاتحاد الآسيوي حق استضافة ملحق التصفيات، والذي تخوض خلاله كل من السعودية وقطر مبارياتهما يومي 8 و14 أكتوبر 2025، ويلعب منتخبنا والمنتخب العراقي مبارياتهما يومي 11 و14، ويلعب منتخبا عمان وإندونيسيا مبارياتهما يومي 8 و11 من الشهر نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، قد التقى أولاريو كوزمين، وأكد تسخير كل الإمكانات لإعداد منتخبنا الوطني، لخوض مباريات الملحق الآسيوي، والذي يتأهل من خلاله صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليكتمل بذلك عدد المنتخبات المتأهلة عن قارة آسيا بشكل مباشر.

أما المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في كل مجموعة فسيتواجهان في مباراتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر 2025، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي، والذي يلتقي خلاله مع منتخب من الكونكاكاف، وفي حال الفوز سيواجه منتخباً أفريقياً، ويتأهل الفائز رسمياً بعدها للمونديال.

وعلى بُعد عام من انطلاق صافرة البداية حجزت 13 دولة تذكرة التأهل للحدث التاريخي حتى الآن. وإلى جانب كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، التي تأهلت تلقائياً باعتبارها مستضيفة البطولة، شهدت الفترة الماضية تأهل 10 منتخبات، وهي الأرجنتين حاملة اللقب، والأردن وأوزبكستان اللذين سيُشاركان في البطولة للمرة الأولى في تاريخهما، بالإضافة إلى أستراليا، البرازيل، الإكوادور، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية ونيوزيلندا، بينما ستُحسم هوية المنتخبات الـ35 المتبقية بحلول مارس 2026، وسيتم تحديد تفاصيل مواجهات مرحلة المجموعات بموجب نتائج القرعة النهائية للبطولة، التي ستُجرى في ديسمبر 2025.