الوصل يهزم الشرطة ويصعد إلى المركز الرابع في «نخبة آسيا»

عاد فريق الوصل بفوز ثمين من العراق بعد فوزه على حساب مضيفه الشرطة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد كربلاء الدولي لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليقترب «الإمبراطور» خطوة من التأهل ويضع قدماً في دور الـ16 من البطولة القارية بعد رفع رصيده إلى 10 نقاط قادته إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الشرطة العراقي عند نقطتين في المركز الحادي عشر.

سجل ثلاثية الوصل جوناتاس في الدقيقة 14 من الشوط الأول قبل أن يدرك الشرطة التعادل عن طريق البديل فهد اليوسف في الدقيقة 50 ليعيد البديل فابيو ليما الوصل إلى المقدمة من ضربة جزاء في الدقيقة 64 ويعزز نيكولاس خيمينيز تقدم «الإمبراطور» في الدقيقة 92 من علامة جزاء.

ويعد الفوز الثالث للوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث كسب جميع المواجهات التي لعبها خارج أرضه أمام باختاكور الأوزبكي والغرافة القطري والشرطة العراقي، بينما حصد نقطة واحدة من التعادل أمام السد القطري في زعبيل.

وبالعودة إلى المباراة، كشف «الإمبراطور» عن نواياه مبكراً بعد أن فرض أفضليته في بداية اللقاء والتي ترجمها إلى هدف في الدقيقة 14 لجوناتاس. وواصل المنافس العراقي نشاطه الهجومي في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل عن طريق البديل فهد اليوسف في الدقيقة 50، ونجح فابيو ليما في تسجيل هدف التقدم من ضربة جزاء في الدقيقة 64 بعد عرقلته من دفاع الشرطة، وحسم الوصل المباراة بتسجيل الهدف الثالث بعد احتساب حكم المباراة ضربة جزاء، ترجمها خيمينيز إلى هدف في الوقت بدل الضائع من المباراة.