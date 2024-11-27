النصر يتعادل مع دهوك في «أبطال الخليج»



تعادل النصر مع دهوك العراقي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال الخليج، وبهذا التعادل احتفظ العميد بصدارته للمجموعة الأولى بـ7 نقاط، مقابل 5 نقاط لدهوك في المركز الثاني، ثم ظفار العماني«نقطة واحدة» ثالثاً، وأهلي صنعاء رابعاً دون نقاط. اندفع الفريقان منذ البداية نحو الهجوم، ونجح دهوك في افتتاح التسجيل بواسطة كابتن الفريق كراهير زكري في الدقيقة 25.



مع بداية الشوط الثاني حصل النصر على ركلة جزاء بعد عرقلة أحمد جشك حولها علي مبخوت إلى هدف التعادل في الدقيقة 53 قبل أن يتمكن المدافع غلوبير ليما من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 77 وخطف روبن أكوا هدف التعادل لدهوك في الدقيقة 89، ويلتقي النصر مع دهوك في مباراة الإياب على إستاد آل مكتوم في 3 ديسمبر المقبل.