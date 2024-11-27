شباب الأهلي يواجه «الحسين إربد» بطموح التأهل الآسيوي

يحلّ شباب الأهلي ضيفاً على الحسين إربد الأردني في الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد عمان الدولي، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، ويسبقه في الساعة السادسة، لقاء ناساف الأوزبكي وضيفه الكويت الكويتي، ضمن المجموعة نفسها، ويدخل «الفرسان» المباراة بثقة عالية وبطموح تكرار الانتصار والاقتراب خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزهم في دبي على الحسين إربد 3 - 1 في الجولة الأولى خلال سبتمبر الماضي، ولديهم الرغبة في استعادة صدارة المجموعة التي يحتلها حالياً الفريق الأردني برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن شباب الأهلي في المركز الثاني، بينما يحتل ناساف المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والكويت المركز الرابع الأخير بنقطتين.

واستعد لاعبو شباب الأهلي بمعنويات عالية، وبشكل جيد طوال الأيام الماضية لتلك المواجهة من خلال تدريبات يومية متواصلة، رغم التراجع عن صدارة دوري المحترفين إلى المركز الثاني برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشارقة المتصدر، وذلك بعد التعادل السلبي مع ضيفه كلباء الجمعة الماضية، في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، واختار مدربه البرتغالي باولو سوزا، قائمة ضمت 23 لاعباً لخوض المواجهة الآسيوية.

وخضع شباب الأهلي لتدريب أخير في الأردن مساء أمس، وشارك فيه جميع اللاعبين المختارين لخوض المباراة، والذين أكدوا من خلال الروح العالية في المران، على جاهزيتهم البدنية والفنية للمواجهة.

كما تحدث سوزا مع اللاعبين، وطالبهم بنسيان مواجهة كلباء الأخيرة، والتركيز على اللقاء الآسيوي باعتباره خطوة مهمة نحو العبور إلى الأدوار الإقصائية، مؤكداً على الرغبة في استعادة نغمة الانتصار، وضرورة التحلي بالهدوء أمام المنافس بعدما أصبحت جميع فرق المجموعة كتاباً مفتوحاً.

وكانت بعثة شباب الأهلي وصلت الأردن أمس، وضمت 23 لاعباً وهم: حسن حمزة، حمد المقبالي وراكان وليد في حراسة المرمى، وفي الدفاع، ايجور، وليد عباس، رينان، بوجدان، جوميز، سعيد سليمان وريكيلمي، وفي الوسط والهجوم جونزاليس، يحيى الغساني، محمد المنصوري، كيان سانتوس، لوكا، يوري سيزار، سعيد عزت الله، مؤنس دبور، سردار أزمون، ماتيوس ليما، بالا، برونو وكارتابيا.