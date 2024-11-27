العين أمام حسابات معقدة للتأهل إلى ثمن نهائي أبطال آسيا

بخسارته أمام ضيفه الأهلي السعودي، أول من أمس، بالجولة الخامسة، وهي الخسارة الرابعة بدوري أبطال آسيا للنخبة، تأزم موقف العين، وأصبح يحتاج إلى حسابات معقدة، ليحجز مقعده ضمن الفرق الثمانية المتأهلة إلى ثمن نهائي المسابقة القارية، إذ تجمد رصيده عند نقطة واحدة فقط، و9 أهداف، بينما ولج شباكه 17 هدفاً، ما يعكس الأزمة الدفاعية الكبيرة للفريق البنفسجي، وذلك قبل ثلاث جولات من انتهاء مرحلة الدوري لمنطقة غرب القارة، وفيما يلي حسابات تأهل العين قبل مبارياته الثلاث المتبقية.

بالنظر للائحة ترتيب المجموعة فإن العين الذي يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة فقط يحتاج للفوز في المباريات الثلاث المتبقية له ليصل إلى «10 نقاط» لإنقاذ موقفه شريطة أن يتعثر بقية المنافسين له، وسيواجه بالجولة المقبلة مضيفه بختاكور الأوزبكي بطشقند 3 ديسمبر المقبل، ويملك هذا الأخير «3 نقاط» من 5 مباريات بعد تعادل السلبي أمام مضيفه استقلال طهران في الجولة الخامسة، وفي حال فوز العين سيرفع رصيده إلى 4 نقاط ويتقدم على أول منافسيه بفارق نقطة.

في 3 فبراير 2025 سيخوض العين ثانية مبارياته المصيرية بالجولة السابعة وقبل الأخيرة عندما يستضيف الريان القطري، على ملعبه ويحتل هذا الأخير المركز السادس برصيد «4 نقاط» من 5 مباريات بعد تعادله بهدف لمثله أمام برسيبوليس الإيراني في الجولة الخامسة، وفي حال فوز العين سيتقدم عليه في الترتيب في حال تعثر الأخير بالخسارة أمام الوصل الإماراتي بالجولة السادسة 2 ديسمبر المقبل، حيث سيبقى في نفس رصيده بأربع نقاط وسيكون فارق الأهداف لصالح الفريق البنفسجي.

الجولة الثامنة والأخيرة بمجموعة الغرب، سيواجه فيها العين مضيفه الشرطة العراقي صاحب المركز 11 وقبل الأخير، وفي حال فوز العين سيتقدم عليه في الترتيب شريطة أن يتعثر بالخسارة أو التعادل أمام برسيبوليس الإيراني بالجولة السادسة 2 ديسمبر المقبل، وقبل ذلك الخسارة أو التعادل في مباراته أمس بالجولة الخامسة.

برغم أن العين في حال فوزه بالجولات الثلاث المتبقية سيصل إلى النقطة العاشرة، غير أن ذلك ربما لن يكون كافياً للانتقال إلى المرحلة التالية في حال حقق فريقا الاستقلال الإيراني صاحب المركز السابع برصيد «4 نقاط» الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، إذ إنه سيصل إلى النقطة 13 أو النقطة 11 في حال التعادل في مباراة وبذلك سيكون متفوقاً على العين بفارق نقطة، والحال نفسه ينطبق على الغرافة القطري صاحب المركز الثامن برصيد «4 نقاط» أيضاً.

حتى الجولة الخامسة ضمنت 3 فرق تأهلها للمرحلة المقبلة من المسابقة وهي الأهلي السعودي في الصدارة برصيد «15 نقطة» من 5 مباريات، والنصر السعودي في المركز الثاني برصيد «13 نقطة» من 5 مباريات، والهلال السعودي في المركز الثالث برصيد «12 نقطة» من 4 مباريات وقبل مباراته أمس أمام مضيفه السد القطري بالجولة الخامسة.

تبدو الفرصة مواتية لفريقي السد القطري صاحب المركز الرابع برصيد «8 نقاط» من 4 مباريات، والوصل الإماراتي صاحب المركز الخامس برصيد «7 نقاط» قبل مباراته أمس أمام مضيفه الشرطة العراقي، إذ يكفي كل منهما فوز واحد فقط من الجولات المتبقية ليضمن مقعده ضمن الفرق المتأهلة.

في حال انضم السد القطري والوصل الإماراتي لقائمة المتأهلين لثمن النهائي وفقاً للحسابات أعلاه يصبح عدد المتأهلين 5 فرق وتتبقى 3 مقاعد يتنافس عليها 7 فرق وهي الريان القطري، واستقلال طهران، والغرافة القطري، وبريسبوليس الإيراني، وبختاكور الأوزبكي، والشرطة العراقي، والعين الإماراتي «نقطة واحدة»