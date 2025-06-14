خالد الهاشمي يلبي نداء «الزعيم» ويلتحق بالتدريبات

لبى مدافع نادي العين، خالد الهاشمي، نداء «الزعيم»، والتحق بتدريبات الفريق بعد خمسة أيام فقط من زفافه، قبل أن يغادر مع البعثة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأكد الهاشمي أن الأجواء العامة تتسم بالإيجابية العالية والانضباط، مشيداً بمتابعة واهتمام الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين، الذي يحرص على تهيئة كافة الظروف باهتمامه ودعمه الكبير لتحقيق مشاركة مشرفة في المحفل العالمي.

وقال الهاشمي: «حينما يرتبط النداء باسم وسمعة كرة الإمارات، لا مجال للتردد، ونحن نعرف تماماً ما ينتظرنا، فلا مكاسب بلا تضحيات، ونعيش أجواءً مثالية داخل معسكر الفريق، والروح الجماعية من الجهازين الإداري والفني واللاعبين هي سر قوتنا».

وعن تأثير التعاقدات الجديدة على تشكيلة الفريق، قال: «لدينا مجموعة متكاملة في منظومة الفريق، والمنافسة ما بين اللاعبين صحية جداً. فمن يجتهد يثبت نفسه، والمدرب يعتمد على الأداء وليس على الأسماء. الأهم هو الحفاظ على روح الفريق وطرد أي طاقة سلبية».

ووجه رسالة للجماهير، قائلاً: «أنتم نبضنا، ودعمكم يصنع الفارق. لكل من يتواجد في واشنطن نقول: حيّاكم الله بيننا، وإن شاء الله نسعدكم بهذه المشاركة التاريخية».