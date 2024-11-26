الشارقة يسعى للصدارة الآسيوية أمام استقلال دوشانبيه الطاجيكي اليوم

يخوض الشارقة في السادسة من مساء اليوم مباراته الخامسة في دوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الثالثة أمام ضيفه استقلال دوشانبيه الطاجيكي في استاد الشارقة، كما تقام المباراة الأخرى للمجموعة بين الوحدات الأردني متصدر المجموعة برصيد 10 نقاط مع مستضيفه سباهان أصفهان الإيراني صاحب الـ 6 نقاط والمركز الثالث.

ويتطلع الشارقة إلى استرداد صدارة المجموعة التي خسرها في الجولة الماضية إثر خسارته في الدوحة أمام سباهان 3 - 1 حيث تراجع للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويطمح لتحقيق الفوز على أمل تعثر الوحدات الأردني لا سيما بعد أن انحصر التنافس في المجموعة بين 3 فرق وتلاشي حظوظ استقلال دوشانبيه الذي خسر مبارياته الأربع.

وتبدو الأوراق معروفة لمدربي الفريقين من خلال مواجهتهما في انطلاقة مشوار المجموعات والتي كسبها الشارقة في طاجكستان بهدف دون رد، ويعتبر وضع الشارقة هو الأفضل من جميع النواحي، حيث استعاد الفريق قوته سريعاً من خلال ظهوره القوي في جولة الدوري الأسبوع الماضي وتحقيقه فوزاً عريضاً على النصر، وتستمد المباراة أهميتها من كونها في الأمتار الأخيرة، حيث لا بديل للشارقة غير الفوز للمحافظة على حظوظه حتى الجولة الأخيرة، والتي يواجه فيها المتصدر الوحدات في الأردن.

ويدخل الشارقة مباراة اليوم بصفوف مكتملة خاصة بعد عودة كايو لوكاس، حيث ستكون الخيارات متوفرة أمام المدرب كوزمين في جميع خطوط اللعب.