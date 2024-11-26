الوصل يبحث عن النقطة العاشرة أمام الشرطة العراقي في «الآسيوية»

علي الظاهري، - طلحة عبدالله

يتطلع فريق الوصل إلى العودة بفوز ثمين من العراق، عندما يواجه مضيفه فريق الشرطة في الساعة الثامنة من مساء اليوم، على استاد كربلاء الدولي، لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويسعى «الإمبراطور» إلى حصد العلامة الكاملة سعياً إلى بلوغ النقطة العاشرة بما يمهد له الطريق نحو التأهل لدور الـ 16 من البطولة القارية بعد حصد 7 نقاط في الجولات الأربع الماضية.

ويفتقد الوصل جهود المدافع سفيان بوفتيني بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الماضية أمام السد القطري، كما يغيب عن مواجهة اليوم أيضاً اللاعب كايو كانيدو.

وأجرى الوصل بعد وصوله، أمس، الحصة التدريبية الأخيرة بقيادة مدربه الصربي ميلوش ميلوييفيتش، الذي يسعى إلى حسم التأهل آسيوياً خاصة في ظل وجود العديد من العناصر المميزة على مستوى الهجوم من بينهم إسحاق ساكسيس الذي تنتظر منه جماهير «الإمبراطور» الكثير في المحفل الآسيوي.

ونجح الوصل خلال مبارياته السابقة في تحقيق انتصارين خارج الديار أمام باختاكور الأوزبكي والغرافة القطري، مقابل التعادل على أرضه في مباراة أمام السد، والتعرض لخسارة واحدة من الأهلي السعودي، حيث سجل 4 أهداف، وتلقت شباكه 4 أهداف.

في المقابل، يبحث الشرطة عن تحقيق الفوز الأول في المنافسة، حيث تعادل في مباراتين، وخسر مرتين، في مبارياته الأربع السابقة، وسجل هدفين، مقابل دخول 11 هدف في مرماه.

خسارة رابعة

وفي لقاء آخر، واصل فريق العين سلسلة نتائجه السلبية المخيبة لآمال جماهيره على المستوى الآسيوي وخسر 1 - 2 أمام ضيفه الأهلي السعودي، مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة لمجموعة غرب القارة، وهي الخسارة الرابعة على التوالي للفريق البنفسجي الذي سبق وخسر أمام الغرافة القطري، والهلال والنصر السعوديين، ليبقي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط، كسبها من التعادل في الجولة الأولى أمام السد القطري، وبذلك تتعقد مهمته أكثر في سعيه لبلوغ المرحلة التالية من المسابقة القارية، وسجل المهاجم الانجليزي ايفان توني، هدفي الأهلي السعودي في الدقيقتين 70، و73 على التوالي ليقود فريقه لصدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، بينما سجل هدف العين الوحيد البديل اليخاندرو كاكو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وخلاله تبادل الفريقان السيطرة والمحاولات الهجومية والفرص الضائعة، مع أفضلية نسبية للاهلي السعودي، الذي كان أكثر وصولا لمناطق العين من محاور عدة على الأطراف وبالعمق، بينما ظهر دفاع العين بمستوى جيد وأفسد فرص خطيرة للضيوف، وبالمقابل لم يظهر هجوم الفريق البنفسجي بالمستوى المطلوب خصوصا في ثلث الساعة الأولى، وأهدر المغربي رحيمي، فرصة مواتية بعد انفراده تماما بالمرمى ولكنه سدد الكرة بين يدي الحارس في حين كان القرار المثالي هو تمرير الكرة للابا، الموجود بوضع مريح في مواجهة المرمى.

شهد هذا الشوط الأول مطالبة كل فريق بركلة جزاء الأولى عندما انفرد لاعب العين سفيان رحيمي، بالكرة وعند وصوله داخل المنطقة سقط على الأرض بعد احتكاكه بمدافع الأهلي لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب، وهو الأمر نفسه الذي تكرر بالجهة المقابلة بعد سقوط مهاجم الأهلي أمام بندر الأحبابي داخل منطقة العمليات غير أن الحكم لم يحتسب شيئاً وأمر بمواصلة اللعب، ولم تشهد الدقائق العشر الأخيرة أحداثا تذكر لينتهي الشوط الأول تعادلياً من دون أهداف.

مع بداية الشوط الثاني عادت المطالبة بركلة جزاء مرة أخرى من جانب لاعبي العين بحجة أن الكرة التى سددها رحيمي، من مخالفة أصطدمت بيد المدافع داخل المنطقة ولكن الحكم أمر بمتابعة اللعب بعد العودة لتقنية الفيديو، وبدا العين أفضل حالا مما كان عليه في الشوط الأول إذ صنع أكثر من فرصة لم يكتب لها النجاح أبرزها رأسية الكوري بارك التى علت العارضة بقليل، ورأسية أخرى لكوامي أبعدها الحارس إلى ركنية لم تترجم كما ينبغي.

على عكس مجريات اللعب استفاد الأهلي السعودي من مخالفة خارج المنطقة نفذها محرز باتقان امام المرمى ليتطاول لها توني ويحولها برأسه في المرمى مانحاً فريقه هدف التقدم، قبل أن يعود اللاعب نفسه بعد ثلاث دقائق ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل البديل اليخاندرو كاكو هدفا للعين، ولم تفلح محاولات الفريق البنفسجي في احراز هدف التعادل برغم محاولاته لتنتهي المباراة بفوز الأهلي السعودي بهدفين لهدف.