رئيس بعثة العين بواشنطن يشيد بانضباط وتفاعل اللاعبين

ضمن برنامج التحضيرات المكثفة لمعسكر نادي العين في الولايات المتحدة الأمريكية، عقد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق في واشنطن، اجتماعاً مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، حيث نقل لهم تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مؤكداً دعم سموه الكبير لطموحات الفريق في استحقاقه العالمي المرتقب.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي العين خلال الاجتماع بالمردود الإيجابي للفريق، حيث أكد أن الالتزام والانضباط وتفاعل اللاعبين الإيجابي، والحرص على تنفيذ البرامج الفنية والضوابط الإدارية، يعكس بوضوح جاهزية ورغبة الفريق.

واستقبل الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الحصة التدريبية، الشيخ محمد بن عبدالله بن زايد آل نهيان، والذي حرص على القيام بزيارة ميدانية لمعسكر الفريق، في ملعب التدريبات الرسمي للزعيم والملحق بمدارس Episcopal High School.

وفي ختام الزيارة، قدم أعضاء بعثة نادي العين للشيخ محمد بن عبدالله بن زايد آل نهيان القميص الرسمي للفريق الأول موقّعاً من جميع اللاعبين، في بادرة رمزية تعكس تقدير البعثة لاهتمامه وحرصه على دعم معنويات الفريق.