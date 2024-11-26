«الفرسان» يختتم تدريباته في عمّان استعداداً للقاء الحسين إربد

يجري شباب الأهلي تدريبه الأخير على ملعب استاد عمّان الدولي مساء اليوم، تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو سوزا، استعداداً للقاء مضيفه الحسين إربد الأردني في الثامنة من مساء غدٍ بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، ويحتل «الفرسان» المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن الحسين إربد المتصدر.

ووصل «الفرسان» إلى الأردن بعد أيام من التحضيرات المتواصلة دون توقف، بعد التعادل السلبي مع ضيفهم كلباء يوم الجمعة الماضي، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وجرت الاستعدادات بمعنويات عالية مع جاهزية جميع اللاعبين لخوض المباراة التي ستكون الثانية بين الفريقين، بعد فوز شباب الأهلي في دبي على الحسين إربد بنتيجة 3 ـ 1، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وتبدو جماهير شباب الأهلي مطمئنة على فريقها في البطولة الآسيوية، مع امتلاك «الفرسان» ثالث أقوى خط هجوم بتسجيل 11 هدفاً في الجولات الأربع الماضية، وبفارق هدفين عن صاحبي المركز الأول تركتور سازي تبريز الإيراني متصدر المجموعة الأولى، وموانجثونج يونايتد التايلاندي ثالث المجموعة الثامنة، ويأتي في المركز الثاني بتسجيل 12 هدفاً، جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي متصدر للمجموعة الثامنة.

ولكن يعاني شباب الأهلي على الصعيد الدفاعي في دور المجموعات المشارك فيه 32 فريقاً، بامتلاكه خامس أقوى خط دفاع بتلقي مرماه 7 أهداف.