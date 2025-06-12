يونايتد يكمل صفقة ضم البرازيلي كونيا من ولفرهامبتون

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس أنه أكمل صفقة التعاقد مع ماتيوس كونيا من ولفرهامبتون واندرارز، وسينضم المهاجم البرازيلي إلى الفريق بعقد لمدة خمسة أعوام.

وذكر مصدر بفريق يونايتد أن النادي قام بتفعيل الشرط الجزائي في عقد كونيا، وقيمته نحو 62.5 مليون جنيه إسترليني (84.12 مليون دولار)، ويتضمن العقد بندا يتيح ليونايتد التمديد لعام آخر.

وقال كونيا "من الصعب وصف مشاعري بعدما أصبحت لاعبا في مانشستر يونايتد. منذ أن كنت طفلا في البرازيل أشاهد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على التلفزيون في منزل جدتي، كان يونايتد هو فريقي الإنجليزي المفضل، وكنت أحلم بارتداء قميصه الأحمر". وأضاف "لا أطيق انتظار بداية الفترة التحضيرية لأتعرف على زملائي في الفريق وأستعد للموسم المقبل. تركيزي بالكامل ينصب الآن على العمل الجاد لأكون جزءا مهما بالفريق، وأساهم في عودة هذا النادي إلى القمة".

وسجل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 33 هدفا و15 تمريرة حاسمة في 92 مباراة مع ولفرهامبتون، منها 15 هدفا في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وساعد صانع اللعب كونيا منتخب البرازيل في حسم التأهل لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن صنع لفينيسيوس جونيور الهدف الوحيد في الفوز الحاسم 1-صفر على باراجواي.

وقال جيسون ويلكوكس مدير الكرة في يونايتد "ضم ماتيوس كان ضمن أهم أولوياتنا هذا الصيف، لذا نحن سعداء بإتمام صفقة انتقاله في وقت مبكر من فترة الانتقالات.

"لقد أثبت قدرته على النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز كواحد من أبرز المهاجمين وأكثرهم إنتاجية في إنجلترا خلال فترة لعبه مع ولفرهامبتون".

وأضاف "هو يمتلك كل الإمكانات التي نبحث عنها في مساعينا لبناء فريق قوي وديناميكي وممتع قادر على المنافسة على أكبر الألقاب".

وأنهى يونايتد الموسم المنصرم في المركز 15 بالدوري الممتاز برصيد 42 نقطة.

وتشكل الصفقة رقما قياسيا لولفرهامبتون، إذ تجاوزت قيمتها 53 مليون جنيه إسترليني تلقاها النادي من مانشستر سيتي لضم لاعب الوسط ماتيوس نونيز في عام 2023.