الوصل إلى العراق لمواجهة الشرطة «آسيوياً» والتأهل إلى دور الـ 16



تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوصل إلى العراق صباح اليوم، على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة فريق الشرطة في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة التي تقام غداً الثلاثاء على ملعب كربلاء الدولي.



وخاض «الإمبراطور» مرانه الرئيسي مساء أمس في استاد زعبيل تحت قيادة مدربه الصربي ميلوش ميلوييفيتش، الذي يسعى إلى العودة بفوز ثمين بعد حصد الفريق 7 نقاط جراء الفوز على باختاكور الأوزبكي والغرافة القطري والتعادل أمام السد، فيما خسر مباراة وحيدة أمام الأهلي السعودي في الجولة الثانية، حيث سيمهد الفوز على الشرطة الطريق أمام فهود زعبيل نحو التأهل إلى دور الـ16 من البطولة القارية بعد بلوغ المركز الخامس في جدول الترتيب العام.