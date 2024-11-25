غياب ثلاثي نجوم «العميد» أمام دهوك العراقي في «الخليجية»

دبي - عدنان الغربي

يفتقد النصر جهود الثلاثي المكون من المغربي عادل تاعرابت كابتن الفريق، والبوسني سمير ميميشيفتش، والسنغالي موسى نداي في مباراته أمام دهوك العراقي المقررة غداً الثلاثاء لحساب الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال الخليج، وذلك لأسباب صحية.



وضمت بعثة النصر التي غادرت، أمس، إلى العراق 24 لاعباً من بينهم 3 حراس مرمى هم: أحمد شمبيه وعبد الله التميمي وعبد العزيز العلي، ويختتم الفريق تحضيراته للمباراة على ملعب دهوك مساء اليوم. ويتصدر «العميد» مجموعته بالعلامة الكاملة 6 نقاط بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على حساب ظفار العماني 5 - 2 وأهلي صنعاء 3 - 1، فيما يحتل دهوك المركز الثاني بـ 4 نقاط ثم ظفار بنقطة واحدة وأهلي صنعاء في المركز الأخير بلا رصيد.