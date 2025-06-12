اكتمال صفوف «الزعيم» في معسكر واشنطن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين تنفيذ برامجه التدريبية اليومية ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة الأمريكية واشنطن، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا، وشهدت الحصة المسائية انضمام اللاعبين الدوليين فور وصولهم إلى معسكر الفريق، بعد انتهاء مشاركاتهم مع منتخباتهم الوطنية، وهم ثلاثي منتخبنا الوطني: خالد عيسى، يحيى نادر، وكوامي أتون، إلى جانب الدولي المغربي سفيان رحيمي، والكوري الجنوبي بارك يونغ-وو، والباراغوياني أليخاندرو كاكو.

وخضع اللاعبون الدوليون مباشرة بعد انضمامهم إلى برنامج استشفائي خاص، تحت إشراف الطاقم الطبي والفني، يهدف إلى استعادة التوازن العضلي والتخلص من آثار الإجهاد الناتج عن المشاركات الدولية والسفر، باستخدام تقنيات علمية تشمل تمارين منخفضة الشدة، إطالات ديناميكية، العلاج بالماء، جلسات تبريد، وإعادة تأهيل العضلات.

وقد انخرط اللاعبون في الحصة التدريبية عقب إتمام هذا البرنامج، ضمن خطة تهدف إلى دمجهم تدريجياً في كامل نسق التحضيرات اليومية.