العين جاهز للأهلي السعودي في «الآسيوية» غداً

يختتم فريق العين تدريباته اليوم بمران أخير، يجريه في الخامسة والنصف مساءً، على ملعب استاد هزاع بن زايد، في إطار تحضيراته للقاء نظيره الأهلي السعودي في السادسة من مساء غدٍ، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، لفرق مجموعة الغرب، ضمن مرحلة الدوري، ويسعى الفريق البنفسجي للتعويض والعودة إلى طريق الانتصارات، لإحياء آماله في المنافسة على التأهل للمرحلة التالية من المسابقة، ضمن 8 فرق تصعد من هذه المجموعة إلى ثمن النهائي.

تاريخياً، يتفوق العين على ضيفه الأهلي السعودي بالبطولة الآسيوية، إذ سبق له أن فاز عليه مرتين، كانت الأولى عام 2016 بدور المجموعات، في لقاء الذهاب، الذي جمعهما باستاد هزاع بن زايد، وحسمه الفريق البنفسجي لمصلحته بهدف نظيف، وكرر الفوز عليه في لقاء الإياب بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما باستاد الجوهرة المشعة، وحضر التعادل بين الفريقين في مباراتي الذهاب والإياب، بهدفين لمثلهما، في عام 2017، بمرحلة المجموعات أيضاً.

ويدخل العين مباراة الغد، بعد التغييرات التي أجراها على الجهاز الفني، الذي تولى قيادته المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، خلفاً للمدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

ونجح جارديم، في قيادة الفريق البنفسجي للفوز في أول مباراة رسمية له أمام العروبة، بنتيجة 4 - 2 الأسبوع الماضي، لحساب الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

من جهتها، وصلت بعثة الأهلي السعودي إلى العين، وتقرر أن يؤدي تدريبه الرئيس اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً، وينعقد مؤتمر العين في تمام الساعة الرابعة إلا ربعاً بقاعة المؤتمرات الملحقة باستاد هزاع بن زايد، أما مؤتمر الأهلي، فينعقد في تمام الخامسة والربع مساءً.