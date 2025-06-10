Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
كرة القدم

العين يعلن قائمته الرسمية المشاركة في مونديال الأندية

وام

أعلنت شركة كرة القدم بنادي العين عن القائمة الرسمية للفريق المشاركة في كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقا.

وتضم القائمة 33 لاعباً هم : خالد عيسى، وروي باتريسيو، وحسن ساني، وفيداد الباسيك في حراسة المرمى. وفي الدفاع رامي ربيعة، وكوامي أوتون، وفابيو كاردوسو، ويحيى عبد الخالق، ومارسيل راتنيك، وخالد الهاشمي، وميشيل درامان، وأمادو نيانج، وايريك يورجينس، وأديس ياسيتش، وفاكوندو زابالا.

وفي الوسط بارك يونج وو، وجوشو أودو، ويحيى نادر، وعبد الكريم تراوري، وماتياس بالاسيوس، ومحمد عباس، وحازم عباس، واليخاندرو كاكو، وهاليرو ساركي، وماتياس سيغوفيا، وماتيو سنابريا، ومحمد عوض الله، وجانتاس سانتوس، ونسيم الشاذلي. وفي الهجوم جوسنا أبيانفي، وحسين رحيمي، وسفيان رحيمي، وكودجو لابا.

ويتواجد العين في المجموعة السابعة التي تضم كلا من مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد المغربي.

ويفتتح الفريق مشواره يوم 19 يونيو الجاري بمواجهة يوفنتوس الإيطالي.