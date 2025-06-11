«بنات أف سي» يقود حلم كرة القدم النسائية في دبي

بعد عامين من تأسيسه، أصبح «بنات أف سي» الوجهة المفضلة للفتيات لممارسة كرة القدم في دبي واستقبل عشرات اللاعبات من مختلف الأعمار من المواطنات والجنسيات المقيمة في دبي.

وأطلقت سيدة الأعمال الإماراتية، بدرية فيصل، النادي المتخصص لكرة القدم النسائية في 28 أغسطس 2023، باعتباره يوم المرأة الإماراتية، تزامناً مع ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام في هذا اليوم من عام 1975، لينضم إلى عائلة كرة القدم للسيدات في الإمارات، ويفتح الطريق أمام الفتيات الصغيرات اللائي يرغبن في ممارسة اللعبة بتحقيق أحلامهن والاستمرار ومواصلة الطموح.

وأنهى «بنات أف سي» أول من أمس، موسمه الثاني في دوري كرة القدم السيدات، بمواجهة «بريسيجين فوتبول» على استاد حميد الطاير بنادي النصر.

فكرة

وعن فكرة تأسيس النادي، قالت بدرية فيصل: «أعمل في مجال الرياضة منذ 2009، تحديداً في التسويق الرياضي وعملت بمجلس دبي الرياضي ثم شغلت منصب مديرة إدارة التسويق مع رابطة دوري المحترفين الإماراتي وتعاونت مع العديد من اللاعبين والأندية العربية منها الأهلي المصري، وفي إحدى المرات عندما كنت عائدة من مصر خامرتني فكرة إطلاق نادٍ رياضي، ومن خلاله يمكن تطبيق أفكاري وأثبت قدراتي في مجال تطوير كرة القدم النسائية».

وأضافت: كنت أعمل على فكرة لإنشاء فريق على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن بعد أن صادفت حساباً على إنستغرام متخصصاً في كرة القدم النسائية الإماراتية لاحظت هيمنة الأندية الوافدة على دوري كرة القدم للسيدات، قلت لنفسي لم لا أقوم بإنشاء نادٍ من شأنه أن يؤثر على كرة القدم للسيدات بأكملها في الإمارات بدلاً من استثمار الوقت والجهد في فريق نسائي على وسائل التواصل الاجتماعي لن يكون مفيداً أو يمثل جهة بشكل مباشر.

مجال جديد

وتابعت: كرة القدم النسائية كانت مجالاً جديداً بالنسبة لي، لا أعرف عنها شيئاً، واستعنت ببعض الصديقات اللائي قدمن لي النصيحة وقمت باختيار اسم عربي للنادي بعدما رأيت أن أسماء الأندية الإماراتية في دوري كرة القدم للسيدات تحمل أسماء أجنبية، هدفي هو أن يُصبح نادي بنات أف سي أول نادٍ للمحترفات في دبي وصقل موهبة اللاعبات بطريقة احترافية ولم لا أفتح الطريق أمامهن للاحتراف الخارجي واللعب في الأندية الأوروبية الكبيرة، حالياً نتبنى العديد من الأفكار التي تهدف لترويج كرة القدم النسائية بشكل أساسي.

وأوضحت بدرية فيصل أن فريق بنات اف سي يعكس روح دبي متعددة الثقافات والجنسيات، حيث يعيش فيها أكثر من 200 جنسية في تناغم وانسجام، وهي الميزة نفسها التي يتميز بها فريق بنات أف سي، الذي تجمع لاعباته علاقة احترام وود متبادل بين الجميع.

وعن طموحاتها وأحلامها المستقبلية، قالت بدرية فيصل: علاقاتي الطويلة مع الوسط الكروي الرياضي، منحتني الخبرات الكافية في وضع الأهداف الاستراتيجية لفريق (بنات إف سي) وأكاديمية الفريق، في السير قدماً بتوسيع قاعدة اللاعبات وضم فئات جديدة من المراحل السنية تطال حتى عمر الخمس سنوات، في مواهب قادرة خلال المستقبل القريب على التمثيل المشرف للكرة النسائية الإماراتية، والانتقال من خلال توفير الدعم الكافي لحصول اللاعبات والمواهب على مزيدٍ من الخبرات.

وأردفت: طموحاتنا كبيرة في الانتقال إلى مستويات أعلى والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، وتلك الطموحات تستند إلى القدرة على تطبيق أسس الفكر الاحترافي، بنجاح (بنات إف سي) بأن يكون نموذجاً لبناء شراكات مع علامات عملاقة، تمنحنا الحفاظ على مواصلة تلك الطموحات، وبناء مزيدٍ من الشراكات التي توفر الدعم المالي المطلوب، الذي يعود بثماره على الكرة النسائية الإماراتية بشكل عام، فأنا أتطلع لشراكة دائمة مع نادي النصر، بما يوفر مزيداً من الاستقرار الذي ينعكس على مواصلة تطبيق المعايير التي انتهجتها منذ التأسيس في كيفية انتقاء اللاعبات، بالإضافة لمساعدة الأكاديمية على توسعة نشاطها.

وعن اختيار تعيين الفرنسي باكاري سانيا نجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق مدرباً للفريق، صرحت بدرية فيصل بأنها نجحت في تأسيس شراكات مهمة للفريق تمثل نواة للفكر الاحترافي في دوري السيدات، منها الشراكة مع (نايكي) و(تيك توك) وغيرهما، بجانب العلاقة الجيدة مع سانيا الذي قبل تحمل مسؤولية تدريب الفريق ونجح في تطوير قدرات اللاعبات.

وكشفت رئيسة نادي بنات أف سي أن أبرز التحديات التي تواجه كرة القدم النسائية عدم وجود دوري منتظم في السنوات الأخيرة.

موهبة

وقال باكاري سانيا: يضم فريق بنات أف سي مجموعة من اللاعبات الموهوبات اللائي يطمحن لتطوير قدراتهن واللعب في مستويات أعلى، نحاول أن نوفر لهن التدريب الجيد، أعتقد بأن كرة القدم النسائية بدأت تنمو بشكل واضح في الإمارات بفضل البنية التحتية الرائعة.

وأضاف: العالم يتغير، وكرة القدم النسائية تشهد تطوراً مذهلاً في العديد من الدول، ويجب أن يكون للإمارات منتخب نسائي قوي، وخاصة أن عوامل النجاح متوفرة ويوجد العديد من اللاعبات الموهوبات اللائي يملكن الطموح والشغف والحلم.

وتابع: أتمنى أن نرى يوماً ما ملعباً مملوءاً بالجماهير في الإمارات يشاهدون مباراة في كرة القدم النسائية على غرار ما نشاهده في أوروبا.

تطوير

وصرحت اللاعبة الإماراتية شيخة محمد أنها بدأت ممارسة كرة القدم منذ أن كان عمرها 9 سنوات وأن فريق بنات أف سي أتاح لها فرصة تطوير قدراتها، مشيرة إلى أن اللعبة تواجه بعض الصعوبات ورغم ذلك استطاعت أن تستقطب العديد من اللاعبات في السنوات الأخيرة، وأضافت: يشكل فريق بنات أف سي متنفساً للعديد من الفتيات لممارسة هوايتهن المفضلة وصقل موهبتهن وتحقيق أحلامهن باللعب على مستوى عالٍ.

وقالت الأردنية لين الحاج لاعبة الفريق: بدأت تجربتي مع بنات أف سي قبل 3 أشهر، ولكن بدأت ممارسة كرة القدم في سنوات مبكرة، سعيدة بما أشاهده من تطور في اللعبة في الإمارات مقارنة بسنوات قليلة سابقة، حيث لم أستطع إيجاد فريق للعب معه، لذا كنت ألعب كرة القدم مع أشقائي، واليوم أنا بين 20 لاعبة، نلعب مع بعضنا ونشارك في الدوري، إنه أمر رائع، وكل ذلك تحقق بفضل فريق بنات أف سي.

فيما قالت اللاعبة اللبنانية نور روماني: يهدف بنات أف سي، إلى إعداد جيل جديد من لاعبات كرة القدم، ونحن متحمسات للعب معه، قبل تأسيس هذا الفريق كنا نعاني من صعوبات كثيرة لأنه لا يوجد فرق متخصصة في كرة قدم السيدات. وأضافت: أمامنا مشوار طويل لتطوير أنفسنا والمنافسة بشكل أفضل.

وتابعت: مثلي الأعلى هو ليونيل ميسي، لذا أرتدي القميص رقم 30، وهو أول رقم ارتداه اللاعب الأرجنتيني عندما تم تصعيده إلى الفريق الأول في برشلونة.