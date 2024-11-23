الشارقة يستعيد صدارة الدوري بثلاثية في شباك النصر

دبي - عدنان الغربي، إيهاب زهدي

استعاد الشارقة صدارة دوري أدنوك للمحترفين بتغلبه على النصر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، لحساب الجولة 8 على استاد نادي الشارقة، وسجل عثمان كامارا ثنائية قبل أن يضيف بيرو الهدف الثالث، وبهذه النتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 21 نقطة واستعاد الصدارة بعد تعثر شباب الأهلي بالتعادل مع اتحاد كلباء، فيما تجمد رصيد النصر عند 13 نقطة.

وتراجع شباب الأهلي إلى المركز الثاني بعد حصوله على نقطة واحدة وصل بها إلى 19 نقطة، بتعادله السلبي مع ضيفه كلباء على ملعب استاد راشد بدبي، بينما وصل كلباء إلى 11 نقطة، بعدما قدم مباراة قتالية شهدت ركلة جزاء لـ«الفرسان»، وأضاعها كارتابيا بالدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

جاءت المباراة متوسطة قليلة الفرص في دقائقها الأولى، مع أفضلية بسيطة للشارقة الذي تفوق هجومياً لكن محاولاته لم تشكل خطراً حقيقياً على دفاع النصر الذي أحكم غلق المساحات، ومع استمراره في الضغط نجح في ترجمة أفضليته بهدف عثمان كامارا من ضربة رأسية في الدقيقة 33 بعد عرضية لعبها بيرو بشكل رائع، في المقابل لم يتمكن العميد من الوصول إلى مرمى عادل الحوسني إلا في مناسبات قليلة جداً أبرزها الفرصة التي أتيحت لعلي مبخوت في الدقيقة 36 وبعض المحاولات الفردية لعبدالله توري.

حيث بدا واضحاً تأثير الغيابات البارزة في صفوف النصر هجومياً خاصة كابتن الفريق عادل تاعرابت بداعي الإصابة وبالرغم من التحسن الطفيف في الأداء بعد تلقي الهدف لم ينجح النصر في إدراك التعادل في الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني أوجد النصر فرصتين سانحتين للتسجيل من ناصر النعيمي وعثمان بوسعيد، ورد الشارقة بإضافة الهدف الثاني عن طريق عثمان كامارا في الدقيقة 59 بعد خطأ من دفاع العميد، وقام الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر ببعض التغييرات في مراكز اللاعبين.

وإشراك المهاجم الإيطالي مانولو غابياديني، بحثاً عن أداء الفريق الهجومي، إلا أنه لم يجد الحلول للوصول إلى مرمى الحوسني، وعاد الشارقة للتسجيل من جديد بواسطة المتألق بيرو الذي أضاف الهدف الثالث بطريقة جميلة في شباك أحمد شمبيه في الدقيقة 83، ليبصم على الفوز المستحق لفريقه.

وقدم كلباء أداءً قوياً في الشوط الأول لمباراته أمام شباب الأهلي، وكاد أن يسجل في الدقيقة 27، عندما خطفت الكرة ومررت داخل منطقة الجزاء، إلا أن حمد المقبالي حارس «الفرسان»، خرج في الوقت المناسب، ومنع ياسر حسن من التسجيل في الدقيقة 27.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي في الدقيقة 33، بداعي وجود لمسة يد من مدافع كلباء، ثم عاد وألغاها بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ولاحت فرصة لشباب الأهلي في الدقيقة 44، لكن بالا سددها عالية بغرابة شديدة فوق العارضة.

وواصل شباب الأهلي ضغطه الهجومي في الشوط الثاني، لكنه لم ينجح في إيجاد الحلول لاختراق دفاعات كلباء، كما لم يستفد من الركلات الركنية العديدة التي حصل عليها، وفي الدقيقة 77، تهيأت الكرة أمام ماتيوس ليما، وسددها أرضية وأمسكها حارس كلباء على مرتين.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي بعد العودة إلى تقنية الفيديو، والتأكد من وجود عرقلة من محمد سبيل مدافع كلباء، للاعب سانتوس، وسددها كارتابيا في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وردت من القائم الأيسر، ولامست سلطان المنذري وأكملت طريقها إلى ركلة ركنية، ليعود كلباء من دبي بنقطة تعادل ثمينة.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 القمة المثيرة التي جمعت بين الوحدة والوصل، على استاد آل نهيان، ليفقد «العنابي» نقطتين ثمينتين في صراعه للحاق بسباق الصدارة، ويصل للنقطة الـ 15 في المركز الثالث، بينما رفع الوصل رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع.

سجل للوصل هاريس سفيروفيتش (19) وسيونغ كونغ (84)، وسجل للوحدة براهيما ديارا (31) وروبن فيليب (67). وشهدت المباراة طرد سردان ميايلوفيتش لاعب خط وسط الوصل في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.