ديشامب وريبيري وماتويدي وفيا ينضمون إلى «كأس الأساطير» في دبي

كشفت اللجنة المنظمة لمباراة «كأس الأساطير» التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في استاد آل مكتوم بنادي النصر الرياضي 30 نوفمبر الجاري، عن ضم مجموعة أخرى من نجوم كرة القدم العالمية إلى قائمة المشاركين يتقدمهم ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا ومواطناه فرانك ريبيري وبليز ماتويدي نجما منتخب الديوك سابقاً وديفيد فيا نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة سابقاً.

وتم حتى الآن تم الكشف عن 12 اسماً من كبار نجوم كرة القدم العالمية، حيث تتضمن القائمة إضافة إلى الرباعي الجديد، كلاً من الإنجليزي جون تيري أسطورة تشلسي الذي سيقود فريق «هيدج آند ساكس» والهولندي ادغار ديفيدز نجم منتخب «الطواحين» وأياكس أمستردام وإنتر ويوفنتوس وميلان سابقاً الذي سيقود فريق «كينجز X1».

كما تضم القائمة النجم البرازيلي روبرتو كارلوس أحد أساطير منتخب السامبا ونادى ريال مدريد الإسباني سابقاً، والفرنسي بول بوغبا الذي يظهر لأول مرة بعد غيابه عن الملاعب بسبب عقوبة الإيقاف، وبول سكولز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقاً، والإسباني ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي سابقاً، ومايكل أوين لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا سابقاً، ومروان فيلايني لاعب منتخب بلجيكا ومانشستر يونايتد سابقاً.

وتشكل المباراة إضافة مميزة لجدول الفعاليات الرياضية بدبي، وفرصة استثنائية لعشاق كرة القدم لمشاهدة نجومهم المفضلين يعودون إلى الملاعب مرة أخرى، والتأكيد على دور كرة القدم في نشر ثقافة التسامح وتعزيز القيم الإنسانية والالتزام بالاستدامة بما يضمن حياة أفضل للبشرية في المستقبل.

حيث تعد المباراة أكثر من مجرد عرض رياضي، فهي احتفال يجمع أكبر الأسماء في عالم كرة القدم في مواجهة ملحمية، واحتفال بالمجتمع والمسؤولية، حيث سيتم التبرع بنسبة 10٪ من مبيعات التذاكر لمؤسسة الجليلة، لدعم مبادرات الرعاية الصحية والتعليم الحيوية.

دعوة

وقال جون تيري: «أدعو جميع المشجعين في دبي للاستعداد لهذه المباراة الأسطورية، ستكون بمثابة متعة حقيقية لعشاق كرة القدم في الإمارات مع تشكيلة لا تصدق من اللاعبين، لا أستطيع الانتظار لقيادة النجوم العالميين في استاد آل مكتوم».

ومن جانبه قال سكولز أسطورة مانشستر يونايتد: «أتطلع حقاً إلى القدوم إلى دبي في 30 نوفمبر للعب مع فريق جون تيري هيدج آند ساكس، ستكون أمسية رائعة، ومتأكد من أن المشجعين سيستمتعون حقاً برؤية العديد من اللاعبين من الدرجة الأولى يشاركون».



وقال شيفانش راشيت الشريك المؤسس لهيدج آند ساكس: «نستلهم مبادراتنا من رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للاستدامة، وهدفنا هو إطلاق حدث يدعم الحفاظ على البيئة، ويشجع الجميع من الجمهور ومنظمي الفعاليات الرياضية على تبني الممارسات الصديقة للبيئة، ومهمتنا هي خلق إرث يجمع بين سحر أساطير كرة القدم وإلهام الأجيال القادمة. إن كأس الأساطير دبي 2024 هي أكثر من مجرد لعبة - إنها حركة ملهمة، ففي 30 نوفمبر، سيتألق استاد آل مكتوم بنجوم كرة القدم».

وقال افتخار صائب، الشريك المؤسس للحدث: «تؤكد كأس الأساطير على الاستدامة من خلال المبادرات التي تشمل السفر الصديق للبيئة للمشجعين، حيث يتم تشجيع المشجعين على استخدام وسائل النقل العام أو مشاركة السيارات أو استخدام الدراجات الهوائية للوصول إلى مكان المباراة، كما تؤكد على الشراكات المستدامة، حيث سيتم عرض منتجات مستدامة مغلفة بعبوات قابلة لإعادة التدوير من قبل البائعين المتوافقين مع القيم البيئية، ومن خلال دمج الاستدامة في جوهرها، تهدف كأس الأساطير إلى إلهام الجيل القادم للدفاع عن المسؤولية البيئية».